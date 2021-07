Tour 2021: Mark Cavendish is opnieuw de snelste in Châteauroux

De zesde etappe van de Tour de France, met aankomst in Châteauroux, is gewonnen door Mark Cavendish. De Britse spurtbom van Deceunick-Quick-Step was voor de tweede keer deze ronde de snelste in de sprint, voor Jasper Philipsen en Nacer Bouhanni. Mathieu van der Poel behoudt de gele trui.

Na de uithaal van Tadej Pogačar in de tijdrit van woensdag stond vandaag, de eerste dag van juli, weer een rit-in-lijn op het programma. De zesde etappe liep over vlak terrein van Tours naar Châteauroux, waar we na 160 kilometer een nieuwe massasprint konden verwachten. Châteauroux is overigens de plek waar Mark Cavendish in 2008 zijn allereerste ritzege in de Tour de France wist te boeken. De Brit, dinsdag nog ritwinnaar in Fougères, kon vandaag dus in zijn eigen voetsporen treden.

Rond de klok van 14.00 uur werden de renners in droge en zonnige omstandigheden op gang geschoten voor een etappe door de Loirevallei. In een vlakke sprintersetappe is de eerste vluchtpoging vaak de goede, maar dat was vandaag zeker niet het geval. Een eerste aanvalspoging van het AG2R Citroën-koppel Oliver Naesen en Dorian Godon en Lotto Soudal-renners Jasper De Buyst en Tosh Van der Sande werd namelijk al vroeg in de kiem gesmoord door de mannen van Deceuninck-Quick-Step.

Bijzonder sterke kopgroep versus het peloton

Na een eerste hergroepering besloten Toms Skujiņš (Trek-Segafredo), Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick-Step), Nils Politt (BORA-hansgrohe), Thomas De Gendt (Lotto Soudal), Georg Zimmermann (Intermarché-Wanty-Gobert), Greg Van Avermaet (AG2R Citroën), Jonas Rickaert (Alpecin-Fenix) en Søren Kragh Andersen (Team DSM) ten aanval te trekken. Deze verrassend sterke kopgroep wist al snel driekwart minuut uit te lopen op het peloton, waar het alle hens aan dek was voor de Franse formaties met sprintambities.

Het was aan de mannen van Groupama-FDJ (voor Arnaud Démare), Arkéa-Samsic (Nacer Bouhanni) en ook Qhubeka NextHash om het verschil met de acht koplopers te overbruggen. De Deense hardrijder Asgreen (elfde op 1:49 van Mathieu van der Poel) was de best geplaatste renner in de kopgroep, maar de geletruidrager maakte zich gezien de aanwezigheid van Rickaert in de kopgroep geen zorgen. Inmiddels was er in de voorste groep al lang geen sprake meer van een gesmeerde samenwerking.

Van Avermaet en Kluge vinden elkaar

Stoorzender Rickaert was niet van plan om zomaar met Asgreen door te rijden, aangezien de Deen een gevaar was voor de gele trui. Ook de andere vluchters begonnen steeds meer naar elkaar te kijken, waardoor de voorsprong van de kopgroep slonk naar amper twintig seconden. Na goed dertig kilometer koers werden de meeste aanvallers, na een nieuwe tempoversnelling in het peloton, weer bijgehaald. Van Avermaet was echter niet van plan om zich te laten inrekenen en reed nog in zijn eentje voor de grote groep uit.

Met Van Avermaet als enige koploper, keerde de rust weer terug in het peloton. De ervaren Belg reed al snel twee minuten weg van zijn collega-wielrenners en kreeg na verloop van tijd alleen nog het gezelschap van tegenaanvaller Roger Kluge. Aan deze twee koplopers om de rest van de etappe te kleuren, aangezien er in het peloton rustig werd gecontroleerd door de sprintersteams. Intussen veroverde Van Avermaet op de top van de Côte de Saint-Aignan (2,1 km aan 2,9%) het enige bergpuntje van de dag.

Op goed 56 kilometer van de streep lag in Luçay-le-Mâle de enige tussensprint. Van Avermaet kwam als eerste door, met Kluge in het wiel. In het peloton zagen we de rappe mannen naar voren schieten voor de overgebleven punten. Het was uiteindelijk Sonny Colbrelli die de sprint won voor de overige vijftien punten, voor sprintaantrekker Michael Mørkøv (in dienst van groenetruidrager Cavendish) en Jasper Philipsen. De voorsprong van de twee vluchters was inmiddels teruggelopen tot iets meer dan één minuut.

Van Avermaet en Kluge hadden echter duidelijk nog wat over en dus moest het peloton opnieuw volle bak achtervolgen om de twee vluchters op tijd in te rekenen. Met nog goed acht kilometer te gaan was het verschil nog een halve minuut, maar dit bleek niet genoeg om de sprintersteams ook daadwerkelijk te verrassen. Op goed drie kilometer van de finish was alles weer te herdoen en was het uitkijken naar nieuwe sprintronde tussen de rappe mannen in het peloton.

Cavendish boekt 32ste Tourzege in Châteauroux

In de laatste kilometers probeerde Deceuninck-Quick-Step de rode loper uit te rollen voor Cavendish, maar geen enkele sprinttrein kon echt het initiatief nemen in de bochtige en verraderlijke finale in Châteauroux. Onder de rode vod zagen we de mannen van Alpecin-Fenix, met geletruidrager van der Poel als sprintloods, naar voren schieten. De Belgische formatie kwam op het juiste moment en vervolgens was het aan Tim Merlier om ploeg- en landgenoot Philipsen zo goed mogelijk te piloteren.

Philipsen werd in de laatste meters echter geremonteerd door Cavendish, die in zijn groene trui de Belg en Nacer Bouhanni wist te verslaan. Het is voor de inmiddels 36-jarige Cavendish zijn derde Tourzege in Châteauroux en zijn 32ste ritzege sinds zijn eerste in 2008.