Tour 2021: Lotto Soudal ziet Roger Kluge opgeven na val

Voor Roger Kluge is de Tour de France in de dertiende etappe tot een einde gekomen. De Duitse hardrijder was betrokken bij de grote valpartij op 65 kilometer van de finish in Carcassonne. Door zijn opgave heeft Lotto Soudal nog vier man in koers.

Tour 2021: De uitvallers

🇫🇷 #TDF2021 Sadly, @kluge_roger was forced to leave the race after being involved in a crash 😟 https://t.co/vpslYDoSk9 — Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) July 9, 2021