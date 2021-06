Tour 2021: Lotto Soudal mikt met Ewan op sprintzeges, Degenkolb ontbreekt

Lotto Soudal trekt met Jasper De Buyst, Thomas De Gendt, Caleb Ewan, Philippe Gilbert, Roger Kluge, Harry Sweeny, Tosh Van der Sande en Brent Van Moer naar de Tour de France. Een opvallende afwezige in de selectie is John Degenkolb.

“We vaardigen onze sterkst mogelijke ploeg af”, geeft teammanager John Lelangue aan in een perscommuniqué. “Het overgrote deel van onze renners zijn in topvorm uit het Critérium du Dauphiné en Baloise Belgium Tour gekomen. Het is overduidelijk dat Caleb Ewan onze absolute en terechte kopman is. Ik zie wel zes of zeven ritten waar sprinters het onder mekaar kunnen uitmaken voor de ritzege.”

“Zijn vaste trein, met Jasper De Buyst en Roger Kluge, werd in de Baloise Belgium Tour met succes uitgebreid met Harry Sweeny en Tosh Van der Sande. Een combinatie die eerder dit jaar ook al succesrijk was in de UAE Tour. De overige drie plaatsen zijn ingenomen door vrijbuiters. Philippe Gilbert, Thomas De Gendt en Brent Van Moer zullen in de niet-sprintersritten gaan voor ritzeges. Zoals we ze kennen: met bravoure en veel durf. Wij vertrekken alvast erg optimistisch naar Brest.”

Zonder Degenkolb en Wellens

Een van de grootverdieners binnen de ploeg, John Degenkolb, maakt verrassend genoeg geen deel uit van de definitieve achtkoppige selectie. De Duitse sprinter heeft inmiddels van zich laten horen via Twitter. “Zeker na mijn crash in de Tour van vorig jaar wilde ik dit keer revanche nemen. Het is uiteraard jammer om te horen dat ik de kans niet krijg, maar het leven gaat door.”

Gisteren werd al bekend dat Tim Wellens noodgedwongen moet passen voor de komende Ronde van Frankrijk. De rasaanvaller is al enige weken op de sukkel met zijn gezondheid en voelt zich niet in staat voldoende diep te gaan tijdens zware inspanningen. “Momenteel reageert mijn lichaam niet zoals ik wil op de trainingsprikkels. De wattages, nodig om goed te presteren in de Tour, kan ik momenteel niet trappen”, aldus Wellens.

Selectie Lotto Soudal voor Tour de France 2021 (26 juni-18 juli)

Jasper De Buyst

Caleb Ewan

Thomas De Gendt

Philippe Gilbert

Roger Kluge

Brent Van Moer

Tosh Van der Sande

Harry Sweeny