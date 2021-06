Tour 2021: Jumbo-Visma gaat niet meesprinten in derde rit

Jumbo-Visma zal vandaag naar alle waarschijnlijkheid geen gooi doen naar de zege in de derde etappe van de Tour de France. Wout van Aert wil zich sparen voor de tijdrit van woensdag en Mike Teunissen is niet fit.

De derde etappe van Florient naar Pontivy is de eerste grote kans voor de topsprinters. Normaal gesproken zou de Nederlandse ploeg bij een massasprint over twee kanshebbers beschikken.

Van Aert heeft echter aangegeven zo veel mogelijk energie te willen sparen met het oog op de 27,5 kilometer lange tijdrit van woensdag. De Belgisch kampioen heeft nog altijd zicht op de gele trui. In het algemeen klassement staat hij momenteel negentiende, op 31 seconden van Mathieu van der Poel.

Geblesseerde heup

Voor Teunissen ziet het er een stuk minder rooskleurig uit. De 28-jarige Nederlander was een van de slachtoffers in de eerste grote valpartij op de openingsdag. Sindsdien heeft hij last van schaafwonden en een blessure aan zijn linkerheup, waardoor hij zich niet zal mengen in een massasprint.

Een woordvoerder van de ploeg benadrukt dat de opdracht van de dag is om als team heelhuids de finish te halen. Alleen in een uitzonderlijke situatie, waarbij het peloton bijvoorbeeld door waaiers is uiteengeslagen, zou Van Aert alsnog kunnen besluiten mee te doen in de massasprint.

