Tour 2021: Jakob Fuglsang start niet meer in slotrit naar Parijs

Jakob Fuglsang haalt Parijs niet in deze Tour de France. De Deense kopman van Astana-Premier Tech reed een onzichtbare ronde en is in de slotrit niet meer van start gegaan wegens ziekte.

Zijn ploeg Astana-Premier Tech laat weten dat Fuglsang daags na afloop van de individuele tijdrit naar Saint-Émilion wakker werd en zich niet goed voelde. “Met Tokio in gedachten hebben we de beslissing genomen om zijn herstel meer prioriteit te geven”, aldus de Kazachstaanse formatie.

Fuglsang bezette na twintig dagen de 38ste plaats, op ruim twee uur achterstand van gele trui Tadej Pogačar. Een ereplaats zat er deze Tour niet in voor de ervaren Deen, die eerder al aangaf dat de tweede coronavaccinatie hem geen goed had gedaan.

💠 @LeTour @jakob_fuglsang wont start today’s stage after waking up feeling unwell after yesterday’s ITT. With Tokyo in mind, the decision has been made to prioritize his recovery.

Thank you Jakob for all your great work over the last three weeks. #TDF2021 pic.twitter.com/R1KbRUnJAs

— Astana – Premier Tech (@AstanaPremTech) July 18, 2021