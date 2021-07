Tour 2021: Intermarché-Wanty-Gobert rijdt vandaag met rouwbanden

Intermarché-Wanty-Gobert heeft besloten om vandaag met rouwbanden te rijden tijdens de negentiende etappe naar Libourne. De Belgische formatie wil zo de slachtoffers eren van de recente overstromingen in België, Nederland en Duitsland.

Het noodweer van de voorbije dagen heeft een enorme ravage achtergelaten in het zuiden van Nederland en delen van België en Duitsland. Het aantal doden in Duitsland door de watersnood is gestegen naar zeker 81, terwijl in België al vijftien mensen om het leven zijn gekomen. Ook zijn er nog tal van vermisten. Zo zoekt men in de zwaargetroffen regio Ahrweiler, in Rijnland-Palts, nog naar 1300 mensen.

Ook zijn er veel mensen halsoverkop geëvacueerd. In Nederland worden duizenden inwoners van onder meer Maastricht, Roermond en Roerdalen geëvacueerd, omdat het water sneller stijgt dan verwacht. Ook alle Maasgemeenten in Belgisch Limburg gaan over tot preventieve evacuaties in gebieden die gevoelig zijn voor overstromingen.