Tour 2021: Ide Schelling mag komende dagen genieten van bergtrui

Ide Schelling heeft zich opnieuw verzekerd van de bergtrui in de Tour de France. Nadat de Nederlandse aanvaller van BORA-hansgrohe in de tweede etappe de trui officieel moest afstaan aan Mathieu van der Poel, heroverde hij het tricot op de derde dag.

Schelling schoof mee in de vroege vlucht en pakte op de eerste klim van de dag, van vierde categorie, het enige puntje. Daardoor staat hij met vijf punten eenzaam bovenaan in het bergklassement. Daarna liet hij zijn medevluchters gaan, omdat die geen bedreiging vormden tijdens de tweede bergsprint van de dag.

Door zijn leidende positie in het bergklassement mag Schelling in Pontivy op het podium verschijnen om de bolletjestrui in ontvangst te nemen. En daar mag hij nog enkele dagen van genieten, want dinsdag (sprintrit naar Fougères) en woensdag (individuele tijdrit naar Laval) zijn er geen bergpunten te verdienen.

Vrijdag weer veel bergpunten te rapen

Daarnaast is de kans klein dat Schelling de bergtrui donderdag kwijtraakt, omdat dan slechts een bergsprint van vierde categorie op de route ligt. Daar is slechts één punt te verdienen en Van der Poel is met vier punten de enige die Schelling dan kan bedreigen. Vrijdag, in de zevende etappe naar Le Creusot, liggen vier klimmetjes op het programma: twee van derde categorie en twee van vierde categorie. Zaterdag volgt de eerste bergetappe met onder meer drie cols van eerste categorie.