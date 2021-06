Tour 2021: Het juryrapport

Dagelijks publiceert de organisatie van de Tour de France na de etappe belangrijke informatie over blessures van renners en uitgedeelde straffen door de wedstrijdjury. Dat doen zij in het medisch bulletin en in het juryrapport. In dit overzicht bundelt WielerFlits alle medische updates uit de koers en de uitgedeelde straffen.

Zaterdag 26 juni 2021 – etappe 1

Medisch bulletin

Jasha Sütterlin (Team DSM) – Bloeduitstorting/schade aan de pols. Opgave.

Ignatas Konovalovas (Groupama-FDJ) – Hoofdtrauma en hersenschudding. Was na de val even buiten bewustzijn. Opgave en afgevoerd naar het ziekenhuis.

Cyril Lemoine (B&B Hotels p/b KTM) – Netletsel en borsttrauma. Opgave en afgevoerd naar het ziekenhuis.

Chris Froome (Israel Start-Up Nation) – Heup- en thoraxtrauma.

Casper Pedersen (Team DSM) – Verschillende hechtingen.

Ben O’Connor (AG2R Citroën) – Hechtingen aan de onderarm en verschillende spierkneuzingen.

Marc Soler (Movistar) – Breuk in de radiuskop in de elleboog van beide armen. Opgave.

Mike Teunissen (Jumbo-Visma) – Heuptrauma en elleboogblessure.

Marc Hirschi (UAE Emirates) – Schouder uit de kom en trauma aan het rechtersleutelbeen.

Mikkel Bjerg (UAE Emirates) – Meerdere kneuzingen, schaafwonden en snijwonden.

Brandon McNulty (UAE Emirates) – Schaafwonden aan de rechterpols en elleboog.

Rui Costa (UAE Emirates) – Bilkneuzingen en lichte schaafwonden.

Amund Grøndahl Jansen (Team BikeExchange) – Wond aan de rechterelleboog en wervelletsel.

Clément Russo (Arkéa-Samsic) – Trauma aan de borstkas en ribbreuk.

Reto Hollenstein (Israel Start-Up Nation) – Trauma aan de borstkas.

Daniel McLay (Arkéa-Samsic) – Rugpijn.

Juryrapport

Didier Rous (B&B Hotels p/b KTM) – Niet naleven van de instructies van de commissarissen. 200 Zwitserse Frank boete.

Didier Vuillin (namens L’Équipe) – Niet naleven van de regels in de karavaan.

De UCI heeft 50 fietscontroles uitgevoerd en gecontroleerd op mechanische fraude. Alle fietsen die zijn getest voldeden aan de UCI-reglementen.