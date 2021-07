Tour 2021: Guillaume Martin stijgt naar tweede plaats in klassement

Guillaume Martin was naast Bauke Mollema de grote winnaar van de veertiende etappe. De Fransman steeg zeven plaatsen in het algemeen klassement en staat nu tweede.

Martin maakt zich echter nog niet al te veel illusies. Met de bergetappes die nog komen gaan en het gevoel dat de Cofidis-renner heeft, verwacht hij niet serieus mee te gaan doen in de strijd om de podiumplekken. “Ik denk dat het wel goed nieuws is dat ik nu tweede sta, maar die laatste week is heel zwaar en vandaag was ik ook echt niet goed. De hitte bracht me veel problemen”, zegt hij bij de NOS.

Niet het plan

Tijd terugpakken door mee te gaan in de vlucht was eigenlijk niet het plan van Martin. Maar door de hectische openingsuren wilde de Fransman de kans toch niet laten liggen. “Daar ben ik heel erg blij mee. Ik zag een mogelijkheid en heb de kans gegrepen.”

Meedoen om de ritzege lukte daarna niet. Op bijna anderhalve minuut van Mollema kwam Martin als elfde over de meet gebold.