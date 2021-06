Tour 2021: Gevallen Peter Sagan kan weg vervolgen

Peter Sagan zal vandaag gewoon aan de start verschijnen van de vierde etappe van de Tour de France. De Slowaak kwam gisteren, samen met Caleb Ewan, ten val in de eindsprint. Sagan heeft aan zijn val een bloeduitstorting en een diepe snee overgehouden.

Ewan leek al het geweld in de gevaarlijke finale van de derde etappe naar Pontivy te overleven, maar in de laatste 200 meter ging het alsnog mis. In een chicane raakte de goed geplaatste sprinter een achterwiel en verloor hij de controle, waarna hij viel en ook Peter Sagan daarin meenam. De rappe Australiër brak zijn sleutelbeen, Sagan ontsnapt aan breuken of andere ernstige blessures.

BORA-hansgrohe, de ploeg van Sagan, laat via social media weten dat de drievoudige wereldkampioen ‘alleen maar’ last heeft van een diepe snee in zijn heup. Ook kampte de rappe man na de finish met een bloeduitstorting, maar Sagan heeft inmiddels groen licht gekregen om vandaag weer te koersen.

De zevenvoudige winnaar van de groene trui heeft nog flink wat werk voor de boeg, wil hij dit jaar voor een achtste keer het puntenklassement winnen. Sagan staat na drie etappes slechts dertiende in de voorlopige stand met 24 punten. Julian Alaphilippe gaat voorlopig aan de leiding met tachtig punten, voor Mathieu van der Poel (62 punten) en Tim Merlier met 50 punten.