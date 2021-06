Tour 2021: Gevallen Mike Teunissen kan verder

Goed nieuws vanuit het kamp van Jumbo-Visma: Mike Teunissen is fit genoeg om vandaag aan de start te staan van de tweede etappe van de Tour de France. De Nederlander kwam gisteren ten val in de hectische openingsetappe naar Landerneau, maar heeft geen breuken overgehouden aan zijn crash.

Teunissen besloot na de etappe röntgenfoto’s te laten maken van zijn gekwetste heup, pols en elleboog. Daaruit bleek dat hij geen breuken heeft opgelopen. Het gaat om schaafwonden en kneuzingen en dus staat Teunissen vandaag ‘gewoon’ aan de start van de tweede etappe van Perros-Guirec naar de Côte de Mûr-de-Bretagne.

Een ploegmaat van Teunissen, Tony Martin, likte na de etappe ook zijn wonden. Jumbo-Visma was met name bij de eerste crash, veroorzaakt door een onoplettende toeschouwer, met vrijwel het hele team betrokken. Martin ging als eerste onderuit. “We hadden tot die crash eigenlijk alles onder controle. Ik bracht de jongens via de rechterkant van de weg naar voren, maar knalde vol tegen dat bord van die toeschouwer aan.”

“Het gebeurde allemaal heel snel, dus ineens lag bijna de hele ploeg op de grond. Veel toeschouwers kunnen zich respectvol gedragen, maar deze helaas niet. Gelukkig is Primož Roglič er goed doorgekomen. Ik hoop dat de fysieke schade bij mijzelf en de andere jongens te overzien is.”