Tour 2021: Deceuninck-Quick-Step heeft na twee weken meeste prijzengeld

Deceuninck-Quick-Step heeft tot op heden het meeste prijzengeld bij elkaar gefietst in de Tour de France. Na twee weken staat de teller voor de formatie van Patrick Lefevere op 95.320 euro.

Per overwinning verdient een ploeg in de Tour 11.000 euro. Omdat Deceuninck-Quick-Step met Julian Alaphilippe en Mark Cavendish al vijf etappes won, harkte de ploeg zo al 55.000 euro bij elkaar. Mattia Cattaneo, Davide Ballerini, Michael Mørkøv en Kasper Asgreen eindigden één of meerdere keren kort, wat ook geld in het laatje bracht. Dat het team een dag het geel had en al sinds de eerste dag het groen heeft, telt eveneens mee voor het prijzengeld.

Na de etappezeges van Wout van Aert en Sepp Kuss staat Jumbo-Visma tweede op de lijst met 62.640 euro. Daarnaast reden Van Aert en Jonas Vingegaard al een handvol ereplaatsen bijeen. Alpecin-Fenix stond na de eerste week nog bovenaan na de overwinningen van Mathieu van der Poel en Tim Merlier, maar is in de tweede week naar de derde plaats afgezakt. De Belgische ploeg verdiende tot nu to 61.400 euro.

Tour 2021: Overzicht prijzengeld na 15 etappes

1. Deceuninck-Quick-Step – 95.320 euro

2. Jumbo-Visma – 62.640 euro

3. Alpecin-Fenix – 61.400 euro

4. Bahrain Victorious – 55.830 euro

5. Trek-Segafredo – 47.340 euro

6. BORA-hansgrohe – 34.280 euro

7. UAE Emirates – 32.900 euro

8. AG2R Citroën – 25.880 euro

9. Arkéa Samsic – 25.330 euro

10. Movistar – 18.730 euro

11. Lotto Soudal – 18.540 euro

12. EF Education-Nippo – 18.350 euro

13. BikeExchange – 17.080 euro

14. Israel Start-Up Nation – 16.210 euro

15. Astana-Premier Tech – 15.320 euro

16. Groupama-FDJ – 12.380 euro

17. B&B Hotels – 10.410 euro

18. Cofidis – 7730 euro

19. Intermarché-Wanty-Gobert – 6070 euro

20. INEOS Grenadiers – 5310 euro

21. DSM – 5150 euro

22. TotalEnergies – 5020 euro

23. Qhubeka-NextHash – 4980 euro

Totaal prijzengeld na 15 etappes: 602.200 euro