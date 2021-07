Tour 2021: Bryan Coquard reed rond met gebroken ribben en wervelbreuk

Bryan Coquard heeft bij de massale valpartij in de openingsrit van de Tour de France twee ribben gebroken. Ook had de Franse sprinter van B&B Hotels, die inmiddels naar huis is, een gebroken lendenwervel. Dat blijkt uit onderzoek in het ziekenhuis.

Coquard werd maandag nader onderzocht in het ziekenhuis van Nantes. Dat was een dag nadat de spurter buiten de tijdslimiet finishte in de loodzware bergetappe naar Tignes. Uit de scans kwamen de breuken naar voren.

De kopman van het Franse ProTeam, dat rondrijdt vanwege een wildcard, sprak na de Tignes-rit al over pijn in zijn onderrug. Nu blijkt dus dat hij ruim een week koerste met een breukje in zijn lendenwervel. Volgens B&B Hotels zal Coquard enkele dagen rust nemen, alvorens hij de training kan hervatten.