Tour 2021: Brakende David Gaudu verliest 25 minuten door zonnesteek

David Gaudu mag zijn klassementsambities in de Tour de France opbergen. In de elfde etappe met twee beklimmingen van de Mont Ventoux verloor de kopman van Groupama-FDJ liefst 25 minuten, waardoor hij zijn tiende plek in het klassement kwijtraakte. “Hij kreeg een zonnesteek en dat leidde tot spijsverteringsproblemen en braken”, legt ploegleider Yvon Madiot uit.

Al vroeg in de etappe naar Malaucène kreeg men in de volgwagen bij Groupama-FDJ door dat het niet goed ging met de kleine klimmer. “Zelfs voor de eerste beklimming van de Mont Ventoux vertelde hij dat hij het lastig had en dat hij zich niet goed voelde”, aldus Madiot via de ploeg. “Hij had de benen niet en kreeg een zonnesteek. De hitte aan het begin van de etappe heeft duidelijk zijn impact gehad.”

Teleurstellend

De eerste keer Ventoux was er al te veel aan voor Gaudu. “Op de top van de eerste beklimming voelde hij zich wat beter. Het was er wat afgekoeld en het peloton ging niet vol gas, waardoor hij wat dichterbij kon komen. Maar dat was slechts een illusie. Lang heeft dat niet geduurd”, vertelt de ploegleider. “David heeft hard gewerkt om hier te komen. Hij had zich er echt op toegelegd, net als de ploeg. Het is natuurlijk teleurstellend om dat allemaal te verliezen op een dag.”

Groupama-FDJ laat Gaudu eerst herstellen, maar de rest van de ploeg (naast Gaudu zijn alleen Valentin Madouas, Stefan Küng en Bruno Armirail nog in koers, red.) krijgt kansen. “We krijgen nog overgangsetappes voor de vlucht en we zullen de anderen vrijheid geven. We hebben dus nog wat kaarten om uit te spelen. Deze situatie moeten we accepteren en we gaan ons nu focussen op ritzeges en goede resultaten”, aldus Madiot.