Tour 2020: Voorbeschouwing heuveletappe naar Lyon vrijdag 11 september 2020 om 19:00

De veertiende Touretappe met aankomst in Lyon is de laatste voor de karavaan de Alpen intrekt. Voor deze rit is een heuvelachtige route uitgezet, die op het lijf van de klassiekerspecialisten en puncheurs is geschreven. WielerFlits blikt vooruit!

Parcours

De veertiende Touretappe start in Clermont-Ferrand, een stad in de Auvergne met zijn kenmerkende zwarte kathedraal. Vanuit de universiteitsstad beginnen de renners aan een 194 kilometer lange rit naar Lyon. Deze rit is allesbehalve vlak en mogen we bestempelen als een overgangsrit. In de finale liggen drie korte, venijnige klimmetjes te wachten.

De renners starten op de Boulevard Desaix in het historische centrum van Clermont-Ferrand. Deze stad, de geboorteplaats van Rémi Cavagna, is voor de elfde keer etappeplaats in de Tour. In 1951 werd de Ronde van Frankrijk voor het eerst verwelkomd en pakte een geëmotioneerde Raphaël Geminiani de overwinning op zijn thuisgrond. André Le Dissez kwam acht jaar later zegevierend over de streep. Sindsdien was Clermont-Ferrand negen keer startplaats in de Tour.

Als het vertreksein eenmaal is gegeven, vervolgt het peloton zijn weg naar de Alpen. Ze laat het Centraal Massief achter zich na de zware etappe van vrijdag met aankomst op de Pas de Peyrol. De eerste kilometers zijn vlak en de eerste klim van de dag, de Côte du Château d’Aulteribe (1 km aan 8,4%) is slechts van de vierde categorie. Na 38 kilometer ligt bij Courpière de tussensprint, die de snelle mannen ongetwijfeld gaan aangrijpen om punten te pakken.

Maar niet lang daarna gaat de weg omhoog op de Col du Béal (10,2 km aan 5,6%) van de tweede categorie. Die brengt de renners naar 1390 meter hoogte. Gezien het profiel van de etappe is de kans groot dat veel mannen in de ontsnapping mee willen zijn. Het kan dus even duren vooraleer de kopgroep wegrijdt. Waarschijnlijk maken ze het verschil op deze bergpas in de Monts du Forez. Vervolgens ligt de Côte de Courreau (4 km aan 5,7%) op de route.

Dan trekt de koers door het Loiredal richting Lyon, dat voor de achttiende keer de Tour ontvangt. Sterker, deze stad was de aankomstplaats van de eerste etappe van de allereerste editie van de Ronde van Frankrijk in 1903! Na maar liefst 467 kilometer en bijna achttien uur in het zadel kwam Maurice Garin als eerste de streep. Zeven jaar geleden was Matteo Trentin de laatste winnaar in Lyon. Hij klopte Michael Albasini en de inmiddels gestopte Andrew Talansky.

Vanuit westelijke richting komt de Tour Lyon binnen en kan de finale van de etappe beginnen. In de laatste vijftien kilometer liggen namelijk nog twee klimmetjes te wachten. Eerst leidt de route over de Côte de la Duchère (1,4 km aan 5,6%). Daarna steken de renners de rivier de Saône over en is de Côte de la Croix-Rousse (1,4 km aan 4,8%) de laatste helling voor de finish. Tot slot kronkelt de route zich naar de 1,8 kilometer lange laatste rechte lijn op de Quai Jean Moulin, een 6,5 meter brede weg aan de oevers van de Rhône.

Slotfase:



Start: 13.05 uur in Clermont-Ferrand

Finish: tussen 17.45 en 18.11 uur in Lyon

Afstand: 194 kilometer

Favorieten

Het profiel van deze veertiende etappe komt deels overeen met de openingsrit van het Critérium du Dauphiné, want de eerste 128 kilometer zijn dezelfde. Maar waar de Dauphiné bij Bellegarde-en-Forez afboog naar het zuiden, gaat de Tour rechtdoor naar de finale in Lyon. Overigens werd die rit in de Franse vijfdaagse gewonnen door Wout van Aert, die na een klimmetje Daryl Impey en Egan Bernal op de macht versloeg.

De doorsnede van de finale heeft een Milaan-San Remo’eske vorm met de Côte de la Duchère en de Côte de la Croix-Rousse, dus zijn de klassiekerspecialisten en puncheurs hier favoriet. Bij het noemen van Milaan-San Remo, kunnen we niet om Wout van Aert heen. Als de Belg, in augustus de winnaar in La Classicissima, de vrijheid krijgt van Jumbo-Visma om zich te mengen in de strijd in de heuvels van Lyon, ligt een nieuwe etappezege binnen handbereik.

Van Aert moet dan wel opnieuw afrekenen met Julian Alaphilippe, die de beslissende aanval op de Poggio initieerde. De Franse allrounder is wat minder prominent aanwezig in de Tour dan een jaar geleden, toen hij veertien dagen het geel droeg. Maar hij stak in Nice al zijn eerste dagzege op zak, waarna hij drie dagen in de leiderstrui rondreed. Nadat hij afscheid van het tricot en zijn klassement had genomen, ging hij onder meer in de rit naar Sarran op jacht naar dagsucces. Vrijdag moest hij in de zware rit naar Puy Mary vroeger passen.

22 jaar is Marc Hirschi pas, maar met zijn etappezege in Sarran is hij misschien wel de revelatie van deze Ronde van Frankrijk. Met een beetje meer geluk had de Zwitser van Team Sunweb, de beloftenwereldkampioen van Innsbruck (2018), zelfs al drie overwinningen achter zijn naam staan, want ook in de tweede etappe in Nice en de rit naar Laruns was hij dicht bij dagsucces. Ondanks zijn jonge leeftijd en dat hij al enkele pijlen heeft afgeschoten, kunnen we intussen wat verwachten van deze jongeling!

Van Aert, Alaphilippe en Hirschi hebben allen al etappezeges op zak en dat geldt ook voor Alexey Lutsenko. De beloftenwereldkampioen van Valkenburg (2012) zat er in de tweede rit al goed bij in Nice (zevende). Vervolgens sprong hij in de rit naar de Mont Aigoual mee in de sterke ontsnapping van de dag. Op de Col de la Lusette bleek de Kazachse kampioen de sterkste vluchter en reed solo naar de overwinning. Ook in deze klassiekerrit is hij kansrijk. Zeker met zijn eindschot in een klein groepje.

Namens Trek-Segafredo was Mads Pedersen in de Tour al een keer tweede, vijfde en zesde in de sprintetappes, maar de wereldkampioen moet ook de lastige finale naar Lyon kunnen doorstaan om vervolgens met zijn snelle benen te kunnen toeslaan. De laatste keer dat een wielrenner in de regenboogtrui een etappe achter zijn naam zette in de Ronde van Frankrijk was in 2018, toen Tom Dumoulin de individuele tijdrit naar Espelette won.

In een etappe waarin we de klassiekercoureurs kansen toedichten, komen we ook vanzelf uit bij Greg Van Avermaet. De Olympisch kampioen was in de tweede rit naar Nice al vierde en maakte op weg naar de Mont Aigoual een goede indruk, wat resulteerde in de derde plek achter Lutsenko en Jesús Herrada. Ook op de rit naar Sarran had de CCC-renner zijn zinnen gezet, maar daarin was de strijd gestreden toen Marc Hirschi eenmaal een beslissende voorsprong pakte.

Jesús Herrada – we hebben hem al even genoemd – etaleerde zich in de rit naar de Mont Aigoual, wat resulteerde in een tweede plek aan de streep. Maar ook in de rit naar Sarran zat de Spanjaard er goed bij. Terwijl alle aandacht werd opgeëist door Marc Hirschi, reed hij naar de vijfde plaats. In het hele seizoen toont de Cofidis-renner al goede vorm, van de GP La Marseillaise waar hij vierde werd tot negende posities in de Mont Ventoux Challenge en de Tour de l’Ain. Eens valt het kwartje de goede kant op.

Maar er zijn meer kanshebbers in Lyon. Denk aan Peter Sagan, die na zijn declassering in Poitiers een flinke inhaalslag moet maken in de strijd om het groen. Net als in de vlakke ritten krijgt de winnaar ook in deze rit liefst vijftig punten voor het puntenklassement en we hebben in de waaieretappe naar Lavaur al gezien dat zijn BORA-hansgrohe-ploeg niet bang is om een beetje oorlog te maken in het peloton. Dat hij de heuvels in de finale moet kunnen verteren, heeft hij in het verleden al bewezen.

En anders heeft BORA-hansgrohe ook Maximilian Schachmann nog achter de hand. De Duitser was in aanloop naar de Tour zevende in de Ronde van Lombardije, maar brak daar na een botsing met een auto wel zijn sleutelbeen. Toch bleek hij op tijd hersteld, want in de tweede rit naar Nice reed hij al naar de negende plaats. Op de Mont Aigoual kwam hij als zevende over de streep en ook op weg naar Sarran was hij in de aanval. Het valt alleen te bezien of hij na de zware inspanningen van vrijdag opnieuw de benen vindt voor een aanval.

Het laatste sterretje geven we aan Matteo Trentin, zeven jaar geleden al eens etappewinnaar in Lyon in de Tour. De Italiaan is snel in een sprint, maar deinst ook niet terug voor de aanval én kan als snelle man ook aardig omhoog rijden. Vorig jaar won hij als Europees kampioen nog een lastige etappe. Ook Søren Kragh Andersen, Alberto Bettiol, Kasper Asgreen en Jasper Stuyven zijn renners om in het oog te houden. En wat te denken van Tiesj Benoot en Matej Mohorič, de nummer tien van Milaan-San Remo?

Favorieten volgens WielerFlits

**** Julian Alaphilippe

*** Wout van Aert, Marc Hirschi

** Alexey Lutsenko, Mads Pedersen, Greg Van Avermaet

* Jesús Herrada, Peter Sagan, Maximilian Schachmann, Matteo Trentin

Weer en TV

De weersverwachting voor de veertiende etappe is zonnig, de temperatuur kan oplopen tot 30 ℃. De wind is zwak tot matig en waait vanuit het noorden en noordoosten.

Deze veertiende etappe is vanaf de start, om 13.00 uur, live te zien via de Eurosport Player. Door de MotoGP-races in Misano schakelt Eurosport 1 pas om 15.50 uur over naar de Tour. Sporza op één begint de uitzending om 14.20 uur, net als de NOS (NPO1).