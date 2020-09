Tour 2020: UAE Emirates vangt meeste prijzengeld maandag 21 september 2020 om 08:12

UAE Emirates, de ploeg van eindwinnaar Tadej Pogačar heeft in de afgelopen Tour de France het meeste prijzengeld verdiend. Na de slotrit naar de Champs-Élysées in Parijs stopte de teller voor het Emiraten-team op 623.930 euro.

Het grootste deel van de eindsom is te danken aan Tadej Pogačar, die dankzij de eindoverwinning 500.000 euro in de wacht sleepte. Ook won de jonge Sloveense ronderenner, die vandaag zijn 22e verjaardag viert, drie etappes in Laruns, op de Grand Colombier en in de individuele tijdrit naar La Planche des Belles Filles en veroverde hij naast het geel ook de bolletjestrui en het wit.

Jumbo-Visma, de ploeg van nummer twee Primož Roglič en Tom Dumoulin (zevende), streek in totaal 359.460 euro op. Trek-Segafredo, dat met Richie Porte derde werd, keerde huiswaarts met 165.150 euro. Arkéa-Samsic was de hekkensluiter met 15.800 euro. In totaal werd 2.279.000 euro aan prijzengeld verdeeld in de 21 etappes van de Tour de France.

In de afgelopen drie jaar verdienden Team Ineos in ’19 (799.200 euro) en Team Sky in ’18 (728.630 euro) en ’17 (716.590 euro) het meeste prijzengeld.

Tour 2020: Overzicht prijzengeld na 21 etappes

1. UAE Emirates / 623.930 euro

2. Jumbo-Visma / 359.460 euro

3. Trek-Segafredo / 165.150 euro

4. Movistar / 138.790 euro

5. Team Sunweb / 119.660 euro

6. Bahrain McLaren / 116.000 euro

7. Deceuninck-Quick-Step / 111.880 euro

8. Astana / 75.680 euro

9. INEOS Grenadiers / 74.900 euro

10. BORA-hansgrohe / 72.020 euro

11. EF Pro Cycling / 60.890 euro

12. CCC / 48.810 euro

13. AG2R La Mondiale / 46.250 euro

14. Mitchelton-Scott / 41.780 euro

15. B&B Hotels-Vital Concept / 39.330 euro

16. Lotto Soudal / 38.650 euro

17. Cofidis / 34.840 euro

18. Groupama-FDJ / 33.480 euro

19. Israel Start-Up Nation / 22.120 euro

20. NTT Pro Cycling / 20.760 euro

21. Total Direct Energie / 18.820 euro

22. Arkéa-Samsic / 15.800 euro

Totaal prijzengeld na 21 etappes: 2.279.000 euro