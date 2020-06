Tour 2020: Trek-Segafredo heeft selectie bijna rond vrijdag 26 juni 2020 om 10:25

Trek-Segafredo is bijna klaar voor de aankomende Tour de France. De Amerikaanse formatie heeft nu negen renners op papier voor de Franse ronde, terwijl acht coureurs mogen starten in de Ronde van Frankrijk. De selectie voor de Giro d’Italia is ook bijna rond.

Bauke Mollema, Richie Porte, Alex Kirsch, Niklas Eg, wereldkampioen Mads Pedersen, Toms Skujiņš, Kenny Elissonde en de Belgen Jasper Stuyven en Edward Theuns: deze renners staan op de ‘longlist’ voor de aankomende Tour de France. De ploegleiding zal binnenkort nog één renner moeten teleurstellen.

Mollema en Porte zijn als klassementsrenners al zeker van een Tourselectie. “Ik vind het helemaal niet erg om met twee kopmannen te starten. Ik zal ook met liefde knechten, mocht blijken dat Richie de stenen uit de straat rijdt. We zijn professionals en weten wat we moeten doen”, zo liet Mollema eerder weten.

Trek-Segafredo heeft ook enkele potentiële rittenkapers opgenomen in de voorselectie, met renners als Stuyven, Pedersen en Skujiņš. Stuyven wist dit jaar al een prestigieuze overwinning binnen te slepen: de snelle Belg won voor de coronabreak namelijk Omloop Het Nieuwsblad.

Voorselectie Trek-Segafredo voor Tour de France (29 augustus-20 september)

Niklas Eg

Kenny Elissonde

Alex Kirsch

Bauke Mollema

Mads Pedersen

Richie Porte

Toms Skujiņš

Jasper Stuyven

Edward Theuns

De voorselectie voor de Giro d’Italia bestaat eveneens uit negen namen. Vincenzo Nibali hoopt in oktober een gooi te doen naar zijn derde Giro-zege. De Siciliaan – winnaar van de Giro in 2013 en 2016 – krijgt steun van heel wat landgenoten. Zo rekent Trek-Segafredo onder meer op Giulio Ciccone, de bergkoning van vorig jaar.

Pieter Weening mag zich opmaken voor een terugkeer in de Giro d’Italia. Zijn ploegleider Steven de Jongh verklapte aan Eurosport dat de kersverse aanwinst dit jaar opgesteld wordt in ‘La Corsa Rosa’. “Pieter gaat naar de Giro en zal voornamelijk een Italiaans programma afwerken. Nu alle ploegen zo’n volle agenda hebben, is het fijn dat we hem erbij hebben.”

Weening bewaart goede herinneringen aan de Ronde van Italië. Zo wist hij in 2011 en 2014 een etappe te winnen in de Giro. Negen jaar geleden mocht hij na zijn overwinning in Orvieto ook vier dagen de roze trui dragen.

Voorselectie Trek-Segafredo voor Giro d’Italia (3-25 oktober)

Julien Bernard

Gianluca Brambilla

Giulio Ciccone

Nicola Conci

Koen de Kort

Jacopo Mosca

Antonio Nibali

Vincenzo Nibali

Pieter Weening