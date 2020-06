Bauke Mollema moet nog beslissen over deelname Ronde van Lombardije maandag 22 juni 2020 om 11:40

Staat Bauke Mollema op 15 augustus aan de start van de Ronde van Lombardije? De renner van Trek-Segafredo wil graag zijn titel verdedigen, maar “we moeten nog kijken of het past binnen mijn programma”, zo vertelt Mollema aan Cyclingnews.

De 33-jarige klimmer was vorig jaar de glorieuze winnaar van de herfstklassieker na een geslaagde solo. Dit jaar staat de Ronde van Lombardije geprogrammeerd voor zaterdag 15 augustus. Mollema geeft aan één week voor de prestigieuze eendagswedstrijd te zullen deelnemen aan de Tour de l’Ain (7-9 augustus).

“Ik ken mijn programma inmiddels wel in grote lijnen, maar het is nog niet definitief. De wedstrijden moeten in de eerste plaats wel doorgaan. Verder denk ik dus nog na over Lombardije”, aldus Mollema, die zich verder zal richten op onder meer de Tour de France, de wereldkampioenschappen in Aigly en Martigny en de Vuelta a España.

Ambities

In de Tour zal hij het kopmanschap moeten delen met Richie Porte, voor de coronabreak nog winnaar van de Tour Down Under. “Ik vind het helemaal niet erg om met twee kopmannen te starten. Ik zal ook met liefde knechten, mocht blijken dat Richie de stenen uit de straat rijdt. We zijn professionals en weten wat we moeten doen.”

Mollema mag dan al 33 jaar oud zijn, de Nederlander is nog altijd bijzonder ambitieus. “Ik kan nog heel veel bereiken. Ik hoop ooit nog eens een kampioenschap te winnen. Het zou geweldig zijn om een jaar lang een kampioenstrui te dragen. Verder zijn er nog enkele grote klassiekers te winnen en ik heb nog nooit een rit gewonnen in de Giro.”