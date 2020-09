Tour 2020: Sam Bennett wint op Champs-Élysées, eindzege voor Tadej Pogacar zondag 20 september 2020 om 19:08

Sam Bennett heeft de laatste etappe van de Tour de France 2020 gewonnen. In een koninklijke massasprint op de Champs-Élysées in Parijs wist hij als eerste over de streep te komen. Gele trui Tadej Pogačar kwam zonder problemen over de finish en schreef met zijn eindzege op meerdere manieren historie.

foto: Cor Vos foto: Cor Vos

De laatste etappe begon traditioneel met de fotomomenten, felicitaties en grappen en grollen. Met geletruidrager Tadej Pogačar en zijn vijf overgebleven UAE Emirates-ploegmaat voorop zette het peloton vervolgens koers richting Parijs. Via het iconische plein bij het Louvre bereikten de renners de plaatselijke ronde op de Avenue des Champs-Élysées, waar acht rondjes op de renners wachtten.

Op de Champs-Élysées

Direct bij de eerste passage van de meet werd al gedemarreerd. Jens Keukeleire weigerde mee te werken aan een parade door Parijs en opende het bal. Veertig kilometer voor het einde ontsnapte een viertal: Greg Van Avermaet (CCC) kreeg Maximilian Schachmann (BORA-hansgrohe), Connor Swift (Arkéa-Samsic) en Pierre-Luc Périchon (Cofidis) met zich mee. Zij pakten een twintigtal seconden voorsprong.

Deceuninck-Quick-Step en Lotto Soudal zetten zich daarachter op kop van het peloton in dienst van groene trui Sam Bennett, die bij de tussensprint wat punten pakte en zo zijn zege in het puntenklassement veiligstelde, en Caleb Ewan. Ook het B&B Hotels-Vital Concept van Bryan Coquard stak een handje bij. De vier vluchters hielden lang stand.

In de voorlaatste ronde door hartje Parijs, waar slechts 5.000 toeschouwers welkom waren vanwege ‘code rood’ voor de hoofdstad, bleef het verschil schommelen rond de vijftien seconden. Jumbo-Visma besloot daardoor de kop te nemen in dienst van Wout van Aert, terwijl ook NTT Pro Cycling zich meldde aan kop.

Massasprint in de maak

Swift raakte op zeven kilometer van de meet het contact kwijt met Van Avermaet, Schachmann en Périchon. Die drie gingen met een voorsprong van dertien seconden de slotronde in, maar de poging was gedoemd te mislukken. Schachmann werd op 3,5 kilometer van de meet als laatste aanvaller gegrepen, waarna de sprintersploegen vrij baan kregen om de trein op de rails te zetten.

Team Sunweb, Trek-Segafredo, Deceuninck-Quick-Step en Lotto Soudal zetten vervolgens hun sprinters van voren af, waarna het Sam Bennett was die de beste lead-out kreeg. De groenetruidrager wist vervolgens in de sprint zijn tweede ritzege van deze Tour te boeken. Wereldkampioen Mads Pedersen, die volgende week zijn WK-titel kwijtraakt, werd tweede. Peter Sagan kwam als derde over de meet.

Pogačar als eindwinnaar het podium op

De toppers in het klassement kwamen niet meer in de problemen op de Champs-Élysées. Tadej Pogačar (UAE Emirates) mocht daardoor als eerste Sloveen ooit de eindzege in de Tour de France op zijn palmares bijschrijven. Samen met de 21-jarige Pogačar mochten ook Primož Roglič (Jumbo-Visma) en Richie Porte (Trek-Segafredo) zich melden op het eindpodium.

Sam Bennett (Deceuninck-Quick-Step_ wist de hegemonie van Peter Sagan als winnaar van het puntenklassement te doorbreken. De Ier kreeg daardoor de groene trui mee naar huis. Het bergklassement en het jongerenklassement waren ook weer een prooi voor veelvraat Pogačar. Marc Hirschi (Team Sunweb) werd beloond voor zijn Superstrijdlust, terwijl Movistar het ploegenklassement won.