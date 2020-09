Tour 2020: Peloton maakt statement tegen racisme, hoofdrol voor Kévin Reza zondag 20 september 2020 om 15:36

Tijdens de slotrit van de Tour de France naar Parijs wordt een statement gemaakt tegen racisme. Dat meldt organisator ASO na overleg met de CPA-vertegenwoordigers van de deelnemende ploegen. Kévin Reza, de enige zwarte wielrenner in deze ronde, speelt daarin een prominente rol in de rit op weg naar Parijs.

De CPA-chatgroep met vertegenwoordigers van elke ploeg, die eerder in het nieuws was toen de veiligheid het gesprek van de dag was, heeft zich hard gemaakt voor dit statement. Dat laat Matteo Trentin, de afgevaardigde van CCC, weten voorafgaand aan de 21ste etappe.

Kevin Réza will lead the Tour out of Mantes-la-Jolie later, alongside the jersey wearers, as the local boy and also to honour the Black Lives Matter movement, ASO say. — Daniel Friebe (@friebos) September 20, 2020

“We leven in een bubbel, maar kijken ook naar de problemen in de wereld”, aldus Trentin. “Nu zijn we veel bezig met het coronavirus, omdat we er zelf ook rekening mee moeten houden, maar sommige problemen ‘zien’ we niet omdat we aan het koersen zijn. In onze chatgroep hebben we besloten om vandaag onze steun uit te spreken aan de mensen die strijden voor een eerlijke wereld.”

Michal Kwiatkowski van INEOS Grenadiers laat op social media weten zich in te zetten. “De wedstrijd, de kleur, de religie, de taal, de plaats of de oorsprong mag dan anders zijn. Maar we zijn een peloton en we hebben veel respect voor elkaar. In de laatste rit van de grootste wedstrijd ter wereld zeggen wij als renners nee tegen racisme”, aldus de Poolse ritwinnaar.

Race, color, religion, language, place of origin might be different. But we are one peleton and have a huge respect for each other. On the last stage of the World’s biggest race riders says as one: #notoracism 🚴🏿🚴‍♀️🚴🏻‍♂️ #TDF2020 pic.twitter.com/Vj6WuA4CbM — Michał Kwiatkowski (@kwiato) September 20, 2020