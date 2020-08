Tour 2020: Chatgroep met 30-tal renners adviseert UCI en ASO over veiligheid

‘Beter dan één patron’

Op de eerste afdaling van de dag maakte Jumbo-Visma al een statement door het tempo te drukken. Nadien deden ze dat nog eens over, tot tevredenheid van de collega’s in de CPA-groep. Jasper De Buyst, vertegenwoordiger voor Lotto Soudal: “Wat zaterdag gebeurde, was het meest krachtige signaal dat wij als renners kunnen geven.” “Deze CPA-groep is beter dan één patron. Nu nemen alle ploegen hun verantwoordelijkheid. Wij vormen samen één groot patronaat”, meent Matteo Trentin, die in de Tour CCC vertegenwoordigt.

De actie van de CPA is een begin na de ettelijke valpartijen in de Ronde van Polen en Lombardije, maar het werk is nog niet af. “Na elke valpartij of incident is er altijd wel één onnozelaar die ijvert om te gaan staken en de dag nadien niet te koersen. Echt constructief is dat niet”, zegt Naesen. “Zoals Groupama-FDJ. Hun vertegenwoordiger stuurde de vraag om de tweede etappe te neutraliseren en af te werken aan 30 km/u. Niet toevallig de ploeg van Pinot, die zich zaterdag pijn had gedaan.” Stap vooruit

“Het voorstel werd meteen van tafel geveegd. Daarvoor dient het initiatief niet”, zegt Jasper Stuyven als vertegenwoordiger van Trek-Segafredo. Al zal eigenbelang altijd een beetje meespelen, beseft Naesen. “Het kwam Jumbo-Visma zaterdag goed uit dat de etappe werd geneutraliseerd. Zo haalden hun kopmannen veilig de finish, maar zolang het ook gunstig is voor de andere renners, zie ik geen probleem.”