Tour 2020: Klassementen na etappe 9 zondag 6 september 2020 om 17:53

De negende etappe van de Tour de France zette het klassement andermaal op zijn kop. Vooral in het algemeen klassement werd met tijd gesmeten. Primož Roglič is de nieuwe leider, terwijl Adam Yates zakt naar de achtste plek. In dit overzicht bundelen we alle klassementen na de negende rit.

Uitslag etappe 9

1. Tadej Pogacar (UAE Emirates) in 3u55m17s

2. Primoz Roglic (Jumbo-Visma) in z.t.

3. Marc Hirschi (Team Sunweb) in z.t.

4. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) in z.t.

5. Mikel Landa (Bahrain McLaren) in z.t.

Algemeen klassement na etappe 9 | Gele trui

1. Primož Roglič (Jumbo-Visma) in 38u40m01s

2. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) op 21s

3. Guillaume Martin (Cofidis) op 28s

4. Romain Bardet (AG2R La Mondiale) op 30s

5. Nairo Quintana (Arkéa-Samsic) op 32s

Drager gele trui: Primož Roglič

Puntenklassement na etappe 9 | Groene trui

1. Peter Sagan (BORA-hansgrohe) – 138 punten

2. Sam Bennett (Deceuninck-Quick-Step) – 131 punten

3. Wout van Aert (Jumbo-Visma) – 111 punten

4. Bryan Coquard (B&B Hotels-Vital Concept) – 106 punten

5. Matteo Trentin (CCC) – 98 punten

Drager groene trui: Peter Sagan

Bergklassement na etappe 9 | Bolletjestrui

1. Benoît Cosnefroy (AG2R La Mondiale) – 35 punten

2. Nans Peters (AG2R La Mondiale) – 31 punten

3. Marc Hirschi (Team Sunweb) – 26 punten

3. Ilnur Zakarin (CCC) – 25 punten

4. Toms Skujins (Trek-Segafredo) – 24 punten

Drager bolletjestrui: Benoît Cosnefroy

Jongerenklassement na etappe 9 |Witte trui

1. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) in 38u40m22s

2. Tadej Pogačar (UAE Emirates) op 23s

3. Enric Mas (Movistar) op 1m41s

4. Sergio Higuita (EF Pro Cycling) op 5m47s

5. Harold Tejada (Astana) op 39m37s

Drager witte trui: Egan Bernal

Ploegenklassement na etappe 9 | Gele helmen

1. Movistar in 116u07m32s

2. EF Pro Cycling op 4m35s

2. Trek-Segafredo op 4m50s

4. AG2R La Mondiale op 13m35s

5. Jumbo-Visma op 16m30s

Prijs voor de strijdlust: Marc Hirschi (Team Sunweb)

