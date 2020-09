Tour 2020: Klassementen na etappe 17 woensdag 16 september 2020 om 17:59

Miguel Ángel López is na zijn etappeoverwinning in Méribel, waar de streep lag op de Col de la Loze, geklommen naar de derde plaats in het klassement. Primož Roglič kwam als tweede over de finish en liep zeventien seconden uit op Tadej Pogačar, de nummer drie aan de aankomst.

Uitslag etappe 17

1. Miguel Ángel López (Astana) in 4u49m08s

2. Primož Roglič (Jumbo-Visma) op 15s

3. Tadej Pogačar (UAE Emirates) op 30s

4. Sepp Kuss (Jumbo-Visma) op 56s

5. Richie Porte (Trek-Segafredo) op 1m01s

Algemeen klassement na etappe 17 | Gele trui

1. Primož Roglič (Jumbo-Visma) in 74u56m04s

2. Tadej Pogačar (UAE Emirates) op 57s

3. Miguel Ángel López (Astana) op 1m26s

4. Richie Porte (Trek-Segafredo) op 3m05s

5. Adam Yates (Mitchelton-Scott) op 3m14s

6. Rigoberto Urán (EF Pro Cycling) op 3m24s

7. Mikel Landa (Bahrain McLaren) op 3m27s

8. Enric Mas (Movistar) op 4m18s

9. Tom Dumoulin (Jumbo-Visma) op 7m23s

10. Alejandro Valverde (Movistar) op 9m31s

Drager gele trui: Primož Roglič

Puntenklassement na etappe 17 | Groene trui

1. Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step) – 278 punten

2. Peter Sagan (BORA-hansgrohe) – 231 punten

3. Matteo Trentin (CCC Team) – 218 punten

4. Bryan Coquard (B&B Hotels-Vital Concept) – 171 punten

5. Caleb Ewan (Lotto Soudal) – 158 punten

Drager groene trui: Sam Bennett

Bergklassement na etappe 17 | Bolletjestrui

1. Tadej Pogačar (UAE Emirates) – 66 punten

2. Primož Roglič (Jumbo-Visma) – 63 punten

3. Miguel Ángel López (Astana) – 51 punten

4. Benoît Cosnefroy (AG2R La Mondiale) – 36 punten

5. Pierre Rolland (B&B Hotels-Vital Concept) – 36 punten

Drager bolletjestrui: Tadej Pogačar

Jongerenklassement na etappe 17 |Witte trui

1. Tadej Pogačar (UAE Emirates) in 74u57m01s

2. Enric Mas (Movistar) op 3m21s

4. Valentin Madouas (Groupama-FDJ) op 1u24m17s

5. Daniel Felipe Martínez (EF Pro Cycling) op 1u48m51s

5. Lennard Kämna (BORA-hansgrohe) op 1u52m47s

Drager witte trui: Enric Mas

Ploegenklassement na etappe 17 | Gele helmen

1. Movistar in 222u49m23s

2. Jumbo-Visma op 30m07s

3. EF Pro Cycling op 1u03m21s

4. Bahrain-McLaren op 1u04m04s

5. INEOS Grenadiers op 1u17m59s

Prijs voor de strijdlust: Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step)

