Tour 2020: Greg Van Avermaet denkt aan gele trui vrijdag 28 augustus 2020 om 12:48

Greg Van Avermaet droeg in 2016 en 2018 al eens de gele trui en de renner van CCC hoopt ook dit jaar het gele kleinood aan te trekken voor één of meerdere dagen. “Maar een etappe winnen is voor mij het belangrijkste, ook voor de ploeg.”

Van Avermaet blikt in een videoconferentie vooruit op de komende Ronde van Frankrijk, die morgen van start gaat in Nice. De nog altijd regerend Olympisch kampioen zal proberen om zo min mogelijk tijd te verliezen in de eerste Tourweek. “Dan moet het geel mogelijk zijn. De groene trui? Nee, dat is niets voor mij”, zo vertelt de Belg.

“Ik neem niet genoeg risico’s in de echte massasprints en wil me ook niet mengen in de tussensprints.” Een ritzege is het doel, de gele trui een zeer mooie bijkomstigheid. Maar Van Avermaet zal niet drie weken volle bak koersen. “Het is de bedoeling om met een zo goed mogelijke conditie de Tour te verlaten. Er komen nog belangrijke klassiekers aan en daarin wil ik ook goed voor de dag komen.”

“Ik ga me niet leeg rijden, de Ronde en Roubaix zitten in mijn hoofd”

“Ik heb me zo goed mogelijk voorbereid en denk dat ik 100% ben. De Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix zitten sowieso in mijn hoofd, dus echt “leeg leeg” ga ik mij hier ook niet rijden. Ik ga in bepaalde etappes wel proberen om te sparen, maar dat is niet anders dan andere jaren. De laatste dagen zijn er ook niet veel mogelijkheden voor mij, het wordt dan vooral zaak om Parijs te halen.”

De deelnemers werden gisteren voorgesteld in het Zuid-Franse Nice, maar van enige sfeer was geen sprake. Van Avermaet: “Deze Tourstart is met niets te vergelijken. Er is heel weinig volk en de straten zijn amper versierd. Er is geen sfeer en er zijn geen supporters. Maar de renners zijn er wel en we zullen voor animo op de televisie moeten zorgen.”