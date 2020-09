Tour 2020: Geblesseerde Wout Poels krijgt Prijs voor de Strijdlust woensdag 2 september 2020 om 20:44

Wout Poels heeft na de vijfde etappe van de Tour de France de Prijs voor de Strijdlust in ontvangst mogen nemen. De Nederlander van Bahrain McLaren rijdt al sinds de openingsrit rond met een gebroken rib en een gekneusde long.

Aangezien er in de vlakke etappe naar Privas, opmerkelijk of niet, geen vluchtersgroep was en ook niemand een serieuze demarrage plaatste, werd Poels uitgeroepen tot de meest strijdlustige renner van de dag. Hij reed vooral in de achtergrond.

Poels verloor in de finale contact met het peloton toen geprobeerd werd om waaiers te trekken. Uiteindelijk haalde hij de finish als 168ste, op ruim zeven minuten van ritwinnaar Wout van Aert. In het klassement heeft Poels een achterstand van meer dan 58 minuten op gele trui Adam Yates.