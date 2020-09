Tour 2020: Excuses Bob Jungels voor veroorzaken val Sergio Higuita zondag 13 september 2020 om 20:04

Bob Jungels heeft na afloop van de vijftiende etappe zijn excuses aangeboden aan de renners van EF Pro Cycling. De Luxemburgse renner van Deceuninck-Quick-Step bracht vroeg in de rit met een rare manoeuvre Sergio Higuita ten val, waarna de Colombiaan op moest geven met een blessure aan zijn hand. “Ik zag hem niet aan mijn rechterkant en het spijt mij heel erg als ik iets fout heb gedaan. Het is heel ongelukkig”, zei Jungels.

“We streden om een plek in de ontsnapping en ik reed op kop”, beschrijft Jungels de situatie tegen de pers. “Op een gegeven moment wilde ik de kop overlaten aan Sergio. Zonder dat ik het wist, zat hij aan mijn rechterkant. Andere mensen hebben mij later nog gezegd dat hij ook achterom keek op dat moment. En daar lag hij opeens. Zulke valpartijen zijn altijd ongelukkig, maar wel onderdeel van de sport.”

“Ik maakte een zwaai naar rechts nadat ik een aanval had geplaatst en ik had hem daar niet gezien”, gaat hij verder. “Ik vind het jammer om te horen dat hij uit de wedstrijd is door deze crash. Ik weet niet wat ik moet zeggen… Ik voel mij er slecht over. Na de val heb ik met zijn ploeggenoten gesproken. Ik wist niet of het mijn fout was, maar ik heb wel sorry gezegd tegen Urán en Keukeleire. Alleen kan ik er nu weinig meer aan doen.”

Zelf aangereden door ambulance

Overigens kwam Jungels zelf ook nog ten val in de etappe naar de Grand Colombier. In de afdaling van de Col de la Biche werd hij aangereden door een ambulance. “Die ambulance kwam van achter en reed mij aan. Het was ongelukkig. Ik was op het verkeerde moment op de verkeerde plek”, zegt Jungels, die na de crash als 43ste over de finish wist te komen.

Higuita vliegt hard tegen de grond pic.twitter.com/VpcY4V27RJ — Sporza 🚴 (@sporza_koers) September 13, 2020