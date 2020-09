Tour 2020: Dit zijn de verschillen tussen de favorieten op de tweede rustdag zondag 13 september 2020 om 19:35

Primož Roglič greep in de negende etappe van de Tour de France de macht in de Tour de France en heeft bij het ingaan van de tweede rustdag nog altijd de gele trui om zijn schouders. Zijn grootste concurrent is landgenoot Tadej Pogačar, terwijl een streep lijkt te kunnen door Egan Bernal. WielerFlits zet in dit overzicht de tijdverschillen tussen de klassementsrenners op een rij.

Verschillen tussen de favorieten

1. Primož Roglič (Jumbo-Visma)

2. Tadej Pogačar (UAE Emirates) op 40s

3. Rigoberto Urán (EF Pro Cycling) op 1m34s

4. Miguel Ángel López (Astana) op 1m45s

5. Adam Yates (Mitchelton-Scott) op 2m03s

6. Richie Porte (Trek-Segafredo) op 2m13s

7. Mikel Landa (Bahrain McLaren) op 2m16s

8. Enric Mas (Movistar) op 3m15s

9. Nairo Quintana (Arkéa-Samsic) op 5m08s

10. Tom Dumoulin (Jumbo-Visma) op 5m12s

11. Guillaume Martin (Cofidis) op 6m45s

12. Alejandro Valverde (Movistar) op 6m52s

13. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) op 8m25s

14. Damiano Caruso (Bahrain McLaren) op 9m02s

De rest van de vooraf genoemde favorieten voor het algemeen klassement heeft al meer dan een half uur achterstand op de gele trui. Na plek 22 in het klassement is de achterstand al meer dan een uur op Roglič.

Deze favorieten behaalden bonificatieseconden

Tadej Pogačar (UAE Emirates) +28 seconden

Primož Roglič (Jumbo-Visma) +27 seconden

Adam Yates (Mitchelton-Scott) +12 seconden

Richie Porte (Trek-Segafredo) +4 seconden

Guillaume Martin (Cofidis) +4 seconden