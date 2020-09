Tour 2020: Dit zijn de verschillen tussen de favorieten op de eerste rustdag zondag 6 september 2020 om 19:06

Primoz Roglic stond vier dagen op de tweede plek in het algemeen klassement van de Tour de France, maar na de negende etappe staat de Sloveense kopman van Jumbo-Visma in de gele trui. Bij het ingaan van de eerste rustdag is zijn voorsprong op nummer twee Egan Bernal 21 seconden. Wij zetten in dit overzicht de tijdverschillen tussen de klassementsrenners op een rij.

Wat opvalt aan dit overzicht is dat de volledige voorsprong van Primoz Roglic op Egan Bernal bestaat uit opgehaalde bonificatieseconden. Roglic pakte 10 bonificaties bij zijn ritzege op Orcières-Merlette, 5 seconden bij de bonussprint op de Col de Marie Blanque en 6 seconden aan de finish in Laruns. Bernal heeft welgeteld nul bonificatieseconden te pakken.

Verschillen tussen de favorieten

1. Primoz Roglic (Jumbo-Visma)

2. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) op 21s

3. Guillaume Martin (Cofidis) op 28s

4. Romain Bardet (AG2R La Mondiale) op 30s

5. Nairo Quintana (Arkéa-Samsic) op 32s

6. Rigoberto Urán (EF Pro Cycling) op 32s

7. Tadej Pogacar (UAE Emirates) op 44s

8. Adam Yates (Mitchelton-Scott) op 1m02s

9. Miguel Ángel López (Astana) op 1m15s

10. Mikel Landa (Bahrain McLaren) op 1m42s

11. Richie Porte (Trek-Segafredo) op 1m53s

12. Enric Mas (Movistar) op 2m02s

13. Bauke Mollema (Trek-Segafredo) op 2m31s

14. Tom Dumoulin (Jumbo-Visma) op 3m22s

15. Richard Carapaz (INEOS Grenadiers) op 3m42s

17. Alejandro Valverde (Movistar) op 3m43s

18. Emanuel Buchmann (BORA-hansgrohe) op 5m45s

19. Sergio Higuita (EF Pro Cycling) op 6m08s

22. Warren Barguil (Arkéa-Samsic) op 18m26s

24. Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) op 28m32s

28. Ilnur Zakarin (CCC) op 33m53s

35. Marc Soler (Movistar) op 40m38s

38. Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick-Step) op 41m17s

40. Daniel Felipe Martínez (EF Pro Cycling) op 45m45s

61. David Gaudu (Groupama-FDJ) op 1u05m47s

62. Daniel Martin (Israel Start-Up Nation) op 1u05m48s

83. Pierre Latour (AG2R La Mondiale) op 1u29m49s

166. Pavel Sivakov (INEOS Grenadiers) op 2u39m54s

Deze favorieten behaalden bonificatieseconden

Primoz Roglic (Jumbo-Visma) +21 seconden

Tadej Pogacar (UAE Emirates) +18 seconden

Adam Yates (Mitchelton-Scott) +12 seconden

Guillaume Martin (Cofidis) +4s