Tour 2020: Devenyns stopte even om Alaphilippe te zien winnen op mobiel van fan zondag 30 augustus 2020 om 19:56

Dries Devenyns heeft zijn ploeggenoot Julian Alaphilippe de tweede etappe van de Tour zien winnen, terwijl hij ver in de achtergrond reed. Devenyns stopte namelijk aan de kant van de weg, om vervolgens samen met een toeschouwer via een mobiel naar de laatste 500 meter van de rit te kijken. “Ik schreeuwde het uit!”, zei hij na afloop bij Eurosport.

“Hij maakt het toch weer af, en dat als Fransman in FrankrijkDit is een emotionele overwinning. Niet alleen na de dood van zijn vader, maar ook als bevestiging na een moeilijk jaar. Ik denk dat er traantjes zullen vloeien”, aldus Devenyns tegen Sporza. “Julian was de hele dag nerveus, want hij voelde zich sterk. Alleen wisten we niet zo goed wat we moesten doen met Asgreen in de kopgroep.”

Uiteindelijk werd de groep met Asgreen ingerekend voor de laatste twee beklimmingen. Devenyns nam op de Col d’Èze het heft in handen, waarna Bob Jungels op de slotklim van de Col des Quatre Chemins de definitieve aanval van Alaphilippe inleidde. Op dat moment was Devenyns al gelost. De 37-jarige helper besloot daarom om de finale te kijken op de mobiel van een toeschouwer.