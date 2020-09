Tour 2020: ASO verbiedt fans toegang bij komende etappefinishes vrijdag 11 september 2020 om 23:38

De komende etappes zijn er geen toeschouwers welkom rond de finishlocatie van de Tour de France. Het peloton rijdt de komende dagen door gebieden die door de Franse overheid zijn gemarkeerd als ‘code rood’. Dezelfde maatregel werd begin maart gehanteerd tijdens Parijs-Nice.

Organisatie ASO maakte de restricties rondom het coronavirus vrijdagavond bekend. Het Franse ‘code rood’ is overigens vergelijkbaar met ‘code oranje’ dat we in Nederland kennen. Of er wel publiek op de bergen aanwezig mag zijn, is niet duidelijk. Afgelopen weekend waren fans – zoals vanouds – wel in grote getale aanwezig op de Col de Peyresourde in de Pyreneeën.

Of er na de rustdag wel publiek is toegestaan in de Alpen, is niet duidelijk. De regio’s rondom het gebergte zijn niet aangemerkt als ‘code rood’. Parijs – waar de Tour de France traditiegetrouw finisht – is dat dan weer wel. Maandag vinden tijdens de tweede rustdag weer coronatests plaats. Afgelopen rustdag testten alle renners negatief. Onder andere koersdirecteur Cristian Prudhomme liep het virus wel op.