Tour 2020: Alle 785 coronatesten negatief

Goed nieuws uit de Tour de France. Alle coronatesten – 785 in totaal – zijn negatief. Het volledige Tourpeloton kan dus van start in deze belangrijke laatste week.

Na de opgave van de Colombiaan Sergio Higuita telt het Tourpeloton nog 156 renners. Alle renners, stafleden én volgers van de karavaan die eergisteren en gisteren getest werden op Coviv-19 kunnen rustig ademhalen: geen enkele test bleek positief. Het was de vierde test voor het peloton sinds het begin van de Tour.

Straks om 13.20 uur start de 16de etappe in La Tour-du-Pin, voor een eerste rit door de Alpen. Onderweg wachten vijf beklimmingen.

OFFICIAL PRESS RELEASE: each of the 785 tests carried out returned negative results.

COMMUNIQUE OFFICIEL : l’ensemble des 785 tests effectués ont été négatifs.#TDF2020 pic.twitter.com/aMLVEDUV3D

