TotalEnergies met Niki Terpstra in Parijs-Roubaix, geen Peter Sagan

Niki Terpstra is een van de kopstukken van TotalEnergies in Parijs-Roubaix. De winnaar van de editie van 2014 zal het in de Franse klassieker moeten doen zonder een andere oud-winnaar: Peter Sagan. De Slowaak kwakkelt al het hele seizoen met zijn vorm en ontbreekt.

TotalEnergies trekt met een sterk gezelschap naar de Hel van het Noorden. Naast Terpstra mag ook van Anthony Turgis (tweede in Milaan-San Remo), Daniel Oss en Edvald Boasson Hagen het een en ander verwacht worden op de kasseien.

Ook Dries Van Gestel (winnaar Ronde van Drenthe, derde in Gent-Wevelgem), Maciej Bodnar en Geoffrey Soupe staan bekend als erkende hardrijders. “Zeven krijgers”, zo noemt TotalEnergies de selectie voor Parijs-Roubaix.