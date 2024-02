woensdag 28 februari 2024 om 12:20

TotalEnergies heeft nog steeds interesse in Alaphilippe: “Kan onze nieuwe Sagan worden”

Julian Alaphilippe is al jaren een van de steunpilaren van Soudal Quick-Step, maar koerst de 31-jarige Fransman volgend jaar ook nog voor de Belgische ploeg? Een ding is zeker: TotalEnergies staat klaar om de tweevoudig wereldkampioen met open armen te ontvangen.

Het is geen geheim dat TotalEnergies interesse heeft in de Franse puncheur, maar teammanager Jean-René Bernaudeau benadrukt in gesprek met sportkrant L’Équipe nog maar eens dat hij Alaphilippe graag ziet komen. “Natuurlijk heeft Julian zijn plaats bij ons”, antwoordt de oud-renner op de vraag of hij oren heeft naar de komst van zijn jongere landgenoot.

“Julian weet dat hij onze nieuwe Peter Sagan zou kunnen zijn, vooral met de komst van enkele nieuwe getalenteerde jonge renners. Hij zou dan als leider en mentor worden uitgespeeld, omdat hij een voorbeeld is voor veel coureurs. We willen in de toekomst ook weer de Franse toer opgaan.”

Peter Sagan was de voorbije jaren het uithangbord van TotalEnergies, al wist hij zich op de fiets nauwelijks meer te onderscheiden. “Maar Sagan was wel een uitzonderlijk iemand, die ons veel heeft weten bij te brengen, met zijn ervaring en mentaliteit”, aldus Bernaudeau. “Hij heeft een onuitwisbare stempel gedrukt op onze geschiedenis. We konden samen met Peter verder groeien.”

Spanning?

​Alaphilippe is momenteel bezig aan alweer zijn elfde seizoen in dienst van Soudal Quick-Step. In zijn eerste jaren was hij buitengewoon succesvol, maar na zijn tweede wereldtitel in Leuven (2021) kwam de klad erin. Dit heeft ook geleid tot spanningen tussen Alaphilippe en teambaas Patrick Lefevere. Die laatste haalde onlangs nog uit in een interview met Humo, maar zag zich na alle ontstane commotie genoodzaakt om zijn woorden af te zwakken.