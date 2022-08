TotalEnergies bevestigt komst Steff Cras: “Met focus op klassementen in rittenkoersen”

Vorige maand lekte al uit dat de 26-jarige Belg Steff Cras Lotto Soudal zou inruilen voor het Franse TotalEnergies. Zonet werd de transfer bevestigd. “Een nieuwe fase in mijn carrière”, aldus Cras. “Met de ambitie zo hoog mogelijk te eindigen in klassementen van rittenkoersen.”

Cras maakte in 2018 zijn profdebuut bij het toenmalige Katusha-Alpecin. In 2020 verkaste hij naar Lotto Soudal, waar hij momenteel aan zijn derde seizoen bezig is. Bij TotalEnergies wil hij zijn carrière naar een hoger niveau tillen, meldt het persbericht van het Franse ProTeam.

“Ik voelde snel veel steun vanuit het management van de ploeg”, laat Cras optekenen. “Ik kreeg meteen extra zelfvertrouwen door het project dat me werd voorgesteld. Het team zal me zeker helpen een stap vooruit te zetten, met de ambitie om zo hoog mogelijk te eindigen in het algemeen klassement van rittenkoersen.”

“Net daarin wil ook TotalEnergies zich verder ontwikkelen”, zegt ploegleider Benoit Genauzeau. “Steff klonk meteen zeer gemotiveerd en past perfect in ons project. We zijn overtuigd dat hij nog progressie kan boeken en onze performance-cel zal hem daarbij helpen.”

Cras, die vanaf morgen actief zal zijn in de Vuelta, tekende een overeenkomst voor twee jaar.