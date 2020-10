Total Direct Energie versterkt zich met Alexis Vuillermoz

Total Direct Energie heeft zich versterkt met Alexis Vuillermoz, die een tweejarig contract tekende bij de ploeg van Jean-René Bernaudeau. De move van de Franse puncher is opmerkelijk, omdat hij in juni nog had bijgetekend bij AG2R La Mondiale.

“Ik ben erg blij om bij Total Direct Energie te komen”, liet Vuillermoz (32) weten via zijn nieuwe ploeg. “In de tijd van Bouygues Telecom volgde ik deze ploeg al op de voet met de droom om daar ooit te koersen. Toen ik Jean-René aan de telefoon had om te bespreken wat mijn wensen waren en waar ik naar op zoek was, zaten we direct op dezelfde golflengte. Het sportieve aspect en de menselijke waarden van deze ploeg hebben mij ervan overtuigd om te tekenen.”

Met zijn huidige AG2R-ploeggenoten Alexandre Geniez en Pierre Latour en ook Fabien Doubey trok de ploeg van Bernaudeau al enkele klimmers aan voor volgend seizoen. “Ik ben erg blij dat ik met Pierre Latour mee verhuis en dat ik hem kan blijven ondersteunen in zijn ontwikkeling. Het is een erg getalenteerde persoon op wie ik erg gesteld ben. Behalve dat hij een uitstekende renner, maken zijn kwaliteiten als klimmer hem tot een renner van hoog niveau.”

Naast dat hij een ondersteunende rol gaat vervullen voor zijn kopman, krijgt Vuillermoz ook de gelegenheid om voor zijn eigen kansen te rijden in bepaalde wedstrijden.