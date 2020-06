Alexis Vuillermoz blijft een jaar langer bij AG2R La Mondiale dinsdag 2 juni 2020 om 16:41

Alexis Vuillermoz zal ook in 2021 uitkomen voor AG2R La Mondiale. De 32-jarige renner heeft zijn aflopende contract verlengd met één seizoen, zo meldt de Franse formatie. Vuillermoz is bezig aan zijn zevende seizoen in dienst van de ploeg van manager Vincent Lavenu.

Vuillermoz tekende eind 2013 een contract bij AG2R La Mondiale. Twee jaar later beleefde hij het mooiste moment uit zijn carrière door met verve de achtste etappe van de Tour de France te winnen. De Fransman sprong in de finale weg op de flanken van de Mûr-de-Bretagne en wist Daniel Martin en Alejandro Valverde achter zich te houden.

Vuillermoz won in dienst van AG2R La Mondiale ook nog de Tour du Limousin, de Royal Bernard Drôme Classic en tweemaal de Grand Prix de Plumelec-Morbihan. Drie jaar geleden finishte hij ook als vierde in de Ronde van Lombardije, maar de afgelopen jaren reed de pechduivel vaker mee dan gewenst. Zo brak hij in augustus nog zijn knieschijf.

Geloof

Teammanager Lavenu heeft echter nog altijd vertrouwen in zijn poulain. “De ploeg gelooft nog altijd in mij en dat doet me veel”, zo vertelt Vuillermoz in een persbericht. “Ik heb twee moeilijke seizoenen achter de rug. Ik heb niet meer gekoerst sinds de Tour van vorig jaar. Ik hoopte in maart mijn rentree te maken, maar toen kwam de coronapandemie.”

Vuillermoz mag zich ook volgend jaar nog bewijzen als renner van AG2R La Mondiale. “Ik maak al zes seizoenen deel uit van deze ploeg. Ik heb de formatie zien groeien en ben blij dat ik het verdere avontuur mag meebeleven. Ik hoop dit jaar echt aan de start te staan van de Tour de France. Ik droomde als kind al van de Tour”, zo vertelt de renner.

Oliver Naesen

Teambaas Lavenu: “Alexis is een goede jongen, maar heeft de voorbije seizoenen meerdere blessures gehad. We kunnen echter nog steeds rekenen op zijn kwaliteiten, punch en panache, dat weten we gewoon.” De Franse formatie verlengde eerder al het contract van Oliver Naesen. De Belgische klassiekerspecialist tekende bij tot eind 2023.