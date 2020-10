Total Direct Energie bevestigt komst Victor de la Parte

Het circuleerde al even in de wandelgangen en gisteravond heeft het Franse ProTour-team het ook bevestigd: Victor de la Parte rijdt volgend jaar voor Total Direct Energie. De Spanjaard tekende er een overeenkomst voor één jaar.

De la Parte is een van de renners van Team CCC die nog op zoek was naar een nieuwe ploeg. De 34-jarige Baskische klimmer vond intussen onderdak bij Total Direct Energie, de ploeg waar ook de Nederlander Niki Terpstra en de Belg Dries Van Gestel volgend jaar nog aan de slag zijn. Het betreft een contact voor één jaar.

De Franse ploeg was een poos geleden ook in gesprek met de broers Izagirre, die allebei einde contract zijn bij Team Astana, maar die gesprekken zouden intussen zijn afgesprongen, of toch tenminste on hold gezet.