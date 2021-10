Edvald Boasson Hagen twee jaar langer bij TotalEnergies

Edvald Boasson Hagen heeft zijn aflopende verbintenis met TotalEnergies met twee seizoenen verlengd. De 34-jarige Noor heeft er net zijn eerste seizoen opzitten voor de Franse formatie. Ook de Spaanse klimmer Víctor de la Parte en Fransman Jérémy Cabot blijven twee jaar langer bij de formatie van Jean-René Bernaudeau.

Boasson Hagen vertrok eind 2020 bij NTT Pro Cycling (het huidige Qhubeka NextHash) voor een Frans avontuur bij TotalEnergies. De Noor wist maar weinig persoonlijke successen te boeken, zijn beste klassering in 2021 was een vierde plaats in de derde etappe van de Ronde van Luxemburg, maar toch is de ploegleiding tevreden over het functioneren van de oud-renner van Team High Road, Sky en Dimension Data.

De 35-jarige De la Parte zal in 2022 ook aan zijn tweede seizoen beginnen voor TotalEnergies. De ervaren Spanjaard werd dit jaar vierde in de Ronde van Asturië en maakte deel uit van de achtkoppige Tourselectie. De la Parte slaagde er ook in om de Franse ronde uit te rijden: hij werd 72ste in het algemeen klassement.

De 30-jarige hardrijder Cabot wordt voornamelijk ingezet als helper voor de kopmannen, maar behaalde dit seizoen ook enkele ereplaatsen. Zo werd hij vijfde op het Frans wegkampioenschap, zevende in de klimwedstrijd Mercan’Tour Classic Alpes-Maritimes en zevende in het Frans kampioenschap tijdrijden. Het is overigens nog altijd wachten op witte rook omtrent de toekomst van Niki Terpstra: de Nederlander heeft nog altijd niet zijn contract verlengd bij TotalEnergies.