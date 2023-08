‘Torstein Traæn maakt overstap naar Bahrain Victorious’

Torstein Træen verruilt na dit seizoen Uno-X voor Bahrain Victorious. Dat meldt het Noorse Landevei. De 28-jarige klimmer zou een contract voor twee jaar hebben getekend bij de ploeg uit het Midden-Oosten.

Træen is een renner met een bijzonder verhaal. In 2022 kreeg de toen 26-jarige renner de diagnose teelbalkanker, maar na een succesvolle behandeling maakte hij aan het einde van het seizoen alweer zijn rentree. Hij behaalde toen onder andere een derde plaats in de Tour of Langkawi.

Dit seizoen bloeit de Noor helemaal op, met een achtste plaats in het Critérium du Dauphine als voorlopige uitschieter. Træen maakte dit jaar ook zijn debuut in de Tour de France, maar kwam daar in de eerste week al ten val. Hij kon zich daarna niet meer onderscheiden. Wel haalde hij Parijs.