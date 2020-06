Topveldrijders knokten gisteren in ‘Slag om Balenberg’ dinsdag 16 juni 2020 om 11:15

Elf veldrittoppers (vijf mannen, zes dames) tekenden gisteren present voor de eerste editie van de Slag om Balenberg. In het Sven Nys Cycling Center kwam ze tegen elkaar uit in drie proeven: een technisch parcours, een speciale zandbak en een ingekort rondje op het parcours van de GP Sven Nys. De uitslagen blijven geheim tot zondag.

Elf toppers uit het veld verschenen gisteren één voor één aan het Sven Nys Cycling Center. Sanne Cant, Annemarie Worst, Ellen Van Loy, Denise Betsema, Laura Verdonschot en Shirin van Anrooij bij de dames; Mathieu van der Poel, Laurens Sweeck, Toon Aerts, Eli Iserbyt en Thibau Nys bij de heren. Ze reden een reeks individuele tijdritjes: een ingekort rondje op het bekende crossparcours van de GP Sven Nys, een technisch trial parcours en een bijzondere zandbak.

Ook voorzien, Tim Merlier. Maar de Belgische kampioen op de weg kende onderweg autopech en moest verstek geven. Wout van Aert traint al in het buitenland en was er ook niet bij. Bij de dames moest Ceylin Carmen del Alvarado afzeggen met last aan de knie. Wie reed het verst in de zandbak of liep het snelst in de loopstrook? Wie haalde zijn en haar slag thuis op de Balenberg? Alle antwoorden krijgt u nu zondag om 17u05 in Sporza op Eén.

Eli Iserbyt Mathieu van der Poel

De slag om de Balenberg. Zondag kijken we niet naar een virtueel event maar het echte werk! @sporza_koers pic.twitter.com/yQlc9genWI — Sven Nys (@sven_nys) June 16, 2020