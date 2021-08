Toptalent Sarah Gigante wordt ploeggenote van Van Vleuten bij Movistar

De vrouwenploeg van Movistar heeft zich versterkt met Sarah Gigante (20). De Australische, die onlangs haar nog jonge leeftijd al drie nationale titels achter haar naam heeft staan, tekende een contract voor drie seizoenen bij de Spaanse ploeg.

Gigante komt over van het Amerikaanse Team Tibco-SVB, waar ze aan haar tweede seizoen bezig is. De jonge Australische maakte de afgelopen jaren indruk door twee keer nationaal kampioen op de weg en een maal nationaal kampioen tijdrijden te worden. Ook zegevierde ze begin dit seizoen in de alternatieve Tour Down Under. Vervolgens kende ze tegenslag in de Waalse Pijl waar ze door een val haar sleutelbeen brak. Ze stond een maand buitenspel, maar was op tijd hersteld voor de Olympische Spelen van Tokio. Ze werd elfde in de tijdrit en veertigste in de wegkoers.

Op de website van haar nieuwe ploeg laat Gigante weten uit te kijken naar haar nieuwe avontuur. “Ik kijk echt ui naar de ploeg geweldige rensters, die ik voortaan mijn ploeggenotes mag noemen. Ik ben ervan overtuigd dat ik enorm veel kan leren van de meer ervaren rensters. Het wordt leuk om ze te mogen helpen, terwijl ik mijzelf net als de andere opkomende rensters kan ontwikkelen. Ik ben al jarenlang fan van Annemiek van Vleuten; het voelt nogal surrealistisch dat we binnenkort ploeggenoten zijn! Ik herinner me nog goed dat ik twee jaar geleden met haar op de foto wilde.”

De Australische renster houdt vooral van koersen die uitdraaien op een uitputtingsslag. “Ik kijk uit naar de koersen op bergachtig terrein. Ook houd ik van tijdrijden. Op die discipline heb ik mijn de afgelopen twee jaar extra gefocust. Ik hou ervan dat Movistar zo’n flexibele ploeg is die uitblinkt in zoveel verschillende koersen. Ik denk dat ik daarom goed in de ploeg pas, want het idee om mij aan te passen aan verschillende en uitdagende rollen, koersen en situaties spreekt mij zeer aan”, aldus Gigante.

Veelzijdig

Volgens Sebastián Unzué, manager van de vrouwenploeg van Movistar, is Gigante een van de grootste belofterensters van het internationale peloton. “Ze is een veelzijdige atlete, die zichzelf briljant kan verdedigen in tijdritten en houdt van de bergen. Ik denk dat ze vanaf de eerste dag een enorme aanwinst voor onze ploeg is. Ons eerste doel is om haar te helpen en te begeleiden zodat ze de beste renster die ze maar zijn kan, kan worden. Dat ze naast rensters als Annemiek of Emma Norsgaard kan rijden, kan weleens zeer positief zijn voor haar ontwikkeling.”