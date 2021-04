Toptalent Sarah Gigante breekt sleutelbeen bij val in Waalse Pijl

Sarah Gigante zal zondag niet aan de start staan van Luik-Bastenaken-Luik. De jonge Australische heeft bij een valpartij in de Waalse Pijl haar sleutelbeen gebroken, zo meldt haar ploeg Team TIBCO-SVB.

De beloftevolle Gigante (20) kwam al vroeg in de wedstrijd ten val. Ze heeft verschillende blessures opgelopen, waaronder een gebroken sleutelbeen. De renster zal nu een tijdje niet kunnen koersen en moet dus passen voor haar eerste Luik-Bastenaken-Luik. Gigante was bezig aan haar eerste volledige voorjaar bij de profs.

In Dwars door Vlaanderen finishte ze met een elfde plaats maar net buiten de top-10. Ook werd ze 23ste in de Trofeo Alfredo Binda en 32ste in de Brabantse Pijl. Gigante zal nu moeten revalideren en hoopt op tijd klaar te zijn voor de Giro Rosa, een van haar hoofddoelen van het seizoen. De Italiaanse rittenkoers begint op vrijdag 2 juli.

Gigante wist aan het begin van het seizoen indruk te maken door in eigen land met verve het Santos Festival of Cycling, de alternatieve Tour Down Under, op haar naam te schrijven. Ook werd ze voor een tweede opeenvolgende keer Australisch kampioen tijdrijden bij de profs, voor een gearriveerde vedette als Grace Brown.