Toptalent Grégoire boekt eerste profzege in Vierdaagse van Duinkerke, Kooij leider af

Romain Grégoire heeft in de tweede etappe van de Vierdaagse van Duinkerke zijn eerste profzege geboekt. Het nog maar 20-jarige toptalent van Groupama-FDJ was de beste na een indrukwekkende jump op de slotklim van 1,9 kilometer in Laon. Hij bleef Ethan Vernon en Benoît Cosnefroy voor. Olav Kooij moet de leiderstrui afstaan aan vroege vluchter Samuel Leroux, die door boni’s nu eerste staat.

De renners kregen een etappe van ruim 1.800 hoogtemeters, inclusief een lastige finale rond Laon, voorgeschoteld. In de eerste 110 kilometer lagen al vijf klimmetjes, waarna in de diepe finale nog twee klimmetjes volgden. De finish lag in Laon na een klimmetje van 1,9 kilometer aan 4,1%.

Vijf koplopers op pad

Tien kilometer na de start reed een kopgroep van vijf man weg, met daarbij twee Belgen: Tuur Dens (Team Flanders-Baloise) en Ceriel Desal (Bingoal WB). Zij kregen de Fransman Samuel Leroux (Van Rysel – Roubaix Lille Métropole), de Nieuw-Zeelander Logan Currie (Bolton Equities Black Spoke) en de Canadees Pier-André Coté (Human Powered Health) mee. Zij reden een voorsprong van ongeveer vier minuten bij elkaar.

In het peloton bepaalde onder meer Cofidis het tempo, maar ook Jumbo-Visma, Intermarché-Circus-Wanty en Groupama-FDJ toonden zich op kop. Vooral ook omdat er waaiers op de loer lagen. Die bleven uit, waardoor een compleet peloton op de slotklim af stormde. Desal, Coté, Currie en Leroux hielden echter lang stand.

Grégoire schiet naar de winst

Op het voorlaatste klimmetje toonden Brent Van Moer en Benoît Cosnefroy zich, maar zij konden de sprong niet maken naar de drie laatste overgebleven vluchters. Desal, Currie en Coté begonnen namelijk met een voorsprong aan de slotklim in Laon. Victor Lafay maakte de sprong naar Currie en Coté, maar zij werden opgeslokt door het aanstormende peloton.

Daar was het Romain Grégoire die met een indrukwekkende punch naar de zege sprintte. Hij nam vroeg de kop in de bochtige finale en kwam met grote voorsprong over de finish, voor Ethan Vernon, Benoît Cosnefroy en Peter Sagan. Klassementsleider Olav Kooij, die dinsdag de openingsrit had gewonnen, werd tiende in dezelfde tijd als Grégoire.

Kooij verliest trui door bonificaties

De leiderstrui moest Kooij wel afstaan, verrassend genoeg aan Samuel Leroux. De Franse vroege vluchter had onderweg genoeg bonificatieseconden gepakt om Kooij te passeren in het klassement en finishte in Laon in dezelfde tijd als Grégoire. Leroux leidt met een seconde voorsprong op Kooij en Grégoire.