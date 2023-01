Toptalent Marco Brenner (Team DSM): “Ik denk dat ik dichtbij mijn eerste profzege ben”

Interview

Marco Brenner is afgelopen week in Argentinië aan zijn wielerseizoen begonnen. Het 20-jarige Duitse toptalent van Team DSM was in 2019 en 2020 outstanding bij de junioren, maar had het in zijn eerste twee profjaren lastig. Barstens vol zelfvertrouwen begint hij nu aan het nieuwe seizoen, dat het jaar van zijn doorbraak moet vormen. “Ik wil het Remco Evenepoel lastig maken in San Juan”, vertelt hij lachend maar gemeend aan WielerFlits.

Al een paar jaar heerst er een discussie waarin een aantal mensen pleiten om de U23-categorie af te schaffen. Talenten maken veel jonger de overstap en sommigen slaan de beloften zelfs over. Brenner is een van die talenten. “Ik moet zeggen dat het eerste jaar (2021, red.) een uitdaging was”, zegt de Duitser. Dat kwam vooral door het aanpassen aan het aantal uren en de kilometers op de fiets. Zijn langste koers bij de junioren was het WK in Yorkshire van 148,1 kilometer. “Het was moeilijk om op een aanvaardbaar niveau te komen om mijn beste waardes te trappen of deze enigszins te benaderen aan het einde van de koers. Vaak was de tank bij mij dan al leeg.”

U23-categorie kent twee kanten

“Dat is de grootste ontwikkeling geweest die ik moest doormaken, maar wel eentje die nodig was om mijn potentieel volledig tot wasdom te laten komen”, denkt het rondetalent. “Ik wil niet zeggen dat ik beter een jaar in de U23-categorie had kunnen rijden. Enerzijds had ik dan misschien iets meer successen geboekt. Dat was beter voor mijn ego – of laat ik zeggen: mentale gezondheid – geweest. Maar als je accepteert dat het normaal is dat je niet meteen wedstrijden bij de profs wint, ben je op mentaal vlak al heel ver. Daar heb ik veel van geleerd. Als ik erop terugkijk, is het nog altijd een goede keuze geweest om direct over te stappen naar de profs. Zeker bij dit team.”

Volgens Brenner weet Team DSM namelijk precies hoe ze daarmee om moeten gaan. “Hier zijn ze gewend om jonge talenten langzaam te laten groeien. Waarschijnlijk hebben ze mij niet heel veel anders benaderd dan een renner van onze opleidingsploeg qua training en begeleiding. Alleen reed ik zwaardere koersen. Afgelopen jaar merkte ik dat ik een grote stap voorwaarts had gezet. Ik kon me gemakkelijker aanpassen aan de afstanden. Het was voor mij belangrijk om te kunnen presteren aan het eind van de koersen. Frisser zijn in de finales, beter bewegen door het peloton om energie te besparen en gebruikmaken van de kennis in het team en de bronnen rondom mij.”

Evenepoel aanvallen

De jonge Duitser sloot het vorige wielerseizoen af met de Ronde van Lombardije en is dus alweer vertrokken in de Vuelta a San Juan. “Ik ben eigenlijk best blij met het seizoen dat ik in 2022 heb gedraaid. In de Vuelta a España heb ik mijn eerste grote ronde gereden. Die heb ik ook op een goed niveau kunnen afsluiten. Mijn derde week was nog steeds solide. De Italiaanse klassiekers waren goed. In Lombardije heb ik goed mijn werk kunnen doen voor Romain Bardet. Daarna heb ik even vrijaf genomen om mijn gedachten te verzetten. In november ben ik vervolgens in Malága begonnen met trainen”, vertelt Brenner vol overgave. Ziektes of blessures heeft hij niet gehad.

De jongeling werkte naar eigen zeggen daarna een goed trainingskamp in december af, waarna de klassementskern van Team DSM nog een extra stage heeft belegd. Diezelfde tweetrapsraket deed hij in januari, voordat hij naar San Juan is vertrokken. “Ik voel me goed en heb echt naar deze koers uitgekeken. Ik beschik over een goede conditie en het team is supergemotiveerd. Hopelijk kan ik het Remco Evenepoel een beetje lastig maken”, lacht hij. “Dat is in ieder geval mijn doel. Vorig jaar heb ik een aantal goede dagen gehad waarop ikzelf gezien heb wat mijn potentieel is, zoals in de rondes van Polen en Noorwegen, maar ook in bepaalde ritten van de Vuelta.”

Jagen op eerste profzege

Zijn doel voor dit jaar is om meer consistent te zijn. “Daarvoor moet mijn basisniveau omhoog”, vindt Brenner, waarna hij vol zelfvertrouwen verder gaat. “Ik denk dat ik beter ben dan de gemiddelde renner in het profpeloton. Ik voel mezelf een solide professional, hoewel ik nog geen koersen heb gewonnen. Maar eerlijk gezegd denk ik niet dat ik daar nog heel ver van verwijderd ben. Wat daar nog voor nodig is? In de breedte moet ik blijven groeien en ik moet mijn duurvermogen vergroten, zodat ik nóg frisser aan finales kan beginnen. Ik heb er veel vertrouwen in dat ik daarin kan meedoen in sommige koersen. Die bevestiging zoek ik komend seizoen.”

Daarvoor krijgt hij een uitgekiend programma van Team DSM. “Mijn hoofddoel is om onze ervaren klassementskopmannen bij te staan, zoals Romain. Op dit moment is het plan om opnieuw naar de Vuelta te gaan. Ik zit in de GC-groep van ons team. Mocht ik nu een uitzonderlijk eerste half jaar draaien, dan zeg ik geen ‘nee’ tegen de Tour de France. Maar daar houd ik eerst geen rekening mee.”

De komende maand lees je een uitgebreider interview met Brenner over het goede doel waarvoor hij zich inzet.

Wedstrijdprogramma Marco BRENNER