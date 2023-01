Toptalent Madis Mihkels (Intermarché) aangereden: “Het is volkomen absurd”

Voor Madis Mihkels is het nieuwe jaar niet al te best begonnen. Het 19-jarige toptalent uit Estland, die in 2023 begint aan zijn eerste volledige seizoen bij Intermarché-Circus-Wanty, is maandag in zijn thuisland aangereden door een auto. Mihkels moest daarop met een ambulance afgevoerd worden naar de spoedeisende hulp, waar een 7 centimeter lange snee in zijn onderrug gehecht werd.

De auto die Mihkels met de zijspiegel raakte, reed met een geschatte snelheid van veertig á vijftig kilometer per uur. De bestuurder stapte daarna uit, maar had enkel aandacht voor de autospiegel die kapot was, zegt Mihkels tegen Delfi Sport. “Hij kwam naar me toe, jaagde me op, en zei dat het mijn fout was. (…) Hij duwde een verzekeringspapiertje onder mijn neus, zodat ik mijn naam en handtekening kon noteren. Geen schuld, geen menselijkheid. Ik was niemand voor de chauffeur. Het was een zieke houding, volkomen absurd.”

Mihkels moet een van de komende dagen naar het bureau om een ​​verklaring af te leggen. De politie van Tartu zal onderzoek doen wat er precies gebeurd is, omdat ‘de verklaringen van de bestuurder en fietser over het incident tegenstrijdig zijn’, klinkt het in Delfi Sport.

Ondertussen zal de nummer drie van het WK voor junioren in Leuven moeten herstellen van zijn wonden. Mihkels’ manager zegt tegen WielerFlits dat zijn renner ‘ok’ is, terwijl Intermarché-Circus-Wanty bevestigt dat de blessures mee lijkt te vallen. Er zijn geen breuken vastgesteld.