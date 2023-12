zondag 10 december 2023 om 10:22

Toptalent Lenny Martinez denkt nog niet aan Tourdebuut: “Ik heb geen haast”

Groupama-FDJ heeft dan wel afscheid moeten nemen van Thibaut Pinot, maar met Lenny Martinez lijkt de Franse formatie een waardige opvolger in huis te hebben. De nog altijd maar 20-jarige klimmer stak in zijn eerste profjaar al meerdere keren zijn neus aan het venster.

In gesprek met CyclismActu blikt Martinez terug op zijn eerste jaar op het hoogste wielerniveau. “Ik heb dit jaar boven verwachting gepresteerd. Ik kan dus alleen maar tevreden zijn. Ik heb al een wedstrijd gewonnen en de leiderstrui gedragen in mijn eerste grote ronde”, doelt Martinez op de voorbij Vuelta España.

De jonge Fransman liet zich dus al van zijn beste kant zien in de Ronde van Spanje, maar won met de CIC-Mont Ventoux ook al een eerste profwedstrijd. Verder werd Martinez onder meer tweede in de Classic Grand Besançon Doubs, vierde in de Mercan’Tour Classic Alpes-Maritimes en twaalfde in de Ronde van Polen.

Maar het was niet alleen maar hosanna voor de coureur van Groupama-FDJ. “Ik kende ook een paar tegenvallende wedstrijden, maar dat hoort nu eenmaal bij het wielrennen. Het was over het algemeen een zeer goed en prettig wielerjaar”, aldus Martinez, die uit een echte wielerfamilie komt. Zijn vader Miguel, grootvader Mariano en oom Yannick waren allemaal beroepswielrenners.

Stap voor stap

Lenny Martinez staat nog maar aan het begin van zijn profcarrière. Wat verwacht de klimmer van het nieuwe wielerseizoen? Denkt hij stiekem al aan zijn Tourdebuut? “Dat zie ik momenteel niet echt zitten. Ik ben nog jong en er is nog genoeg tijd. Ik heb geen haast”, laat hij weinig aan de verbeelding over.