Toptalent Carlos Rodríguez vierde in tijdrit Vuelta: “Dat is iets om trots op te zijn”

Carlos Rodríguez is met de Vuelta a España bezig aan de eerste grote ronde uit zijn carrière, maar dat belet hem niet om met de beste renners ter wereld te strijden om een toppositie in het algemeen klassement. De 21-jarige Spanjaard van INEOS Grenadiers staat na tien etappes vierde in de rangschikking, en heeft nog altijd de nummers twee en drie in het vizier.

De jongeling liet in de voorbije bergetappes al zien dat hij uit het juiste klimhout is gesneden, maar maakte dinsdag ook indruk op de tijdritfiets. De zeer beloftevolle Spanjaard wist een uitstekende tijdrit af te werken en eindigde achter ritwinnaar Remco Evenepoel, Primož Roglič en Rémi Cavagna als vierde in de daguitslag. Dit is ook de positie die hij momenteel bekleedt in het algemeen klassement. Het verschil met de nummer drie, Enric Mas, is slechts 52 seconden.

Conservatieve aanpak

Rodríguez was na afloop dan ook erg tevreden met zijn tijdrit. “Ik had een goed gevoel. Ik heb het vrij conservatief aangepakt, maar dat heeft goed uitgepakt”, vertelde hij aan de Spaanstalige media. “Hierdoor ben ik niet in de red zone beland. Het was een goede tijdrit en ik ben blij met de vorm. Ik ben hier best wel trots op. Om een halve minuut achter Primož Roglič te eindigen… Dat is gewoon een heel erg goed resultaat. Dat is iets om trots op te zijn.”

Rodríguez kijkt uit naar de komende dagen, maar wil ook niet te ver op de zaken vooruitlopen. “Ik kan alleen maar mijn best doen, daar moet ik me op focussen. En het is ook zaak om simpelweg te genieten van deze ervaring.” De Spanjaard is overigens niet de enige renner van INEOS Grenadiers in de voorlopige top-10. Pavel Sivakov is na een sterke tijdrit opgeschoven naar de negende plaats, Tao Geoghegan Hart is de voorlopige nummer tien.