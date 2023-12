zaterdag 23 december 2023 om 13:53

Toppers bij de vrouwen zijn het eens: “De wind gaat een grote rol spelen vandaag”

In Antwerpen is het een deelnemersveld om van te smullen. Bij de vrouwen staan alle grote namen aan de start. Ceylin del Carmen Alvarado verdedigt haar koppositie in de Wereldbekerstand en krijgt concurrentie van toppers als Van Empel, Pieterse en Brand. Vooraf gaat het met name over de weersomstandigheden.

“Het wordt een harde en lastige cross. De wind gaat een grote rol gaan spelen, want hij is erg sterk vandaag”, opent Lucinda Brand, de winnares van de Exact Cross Mol van gisteren. “Ik heb vertrouwen in mijn eigen benen. Ik denk dat Alvarado ook het niveau van Van Empoel aankan. Hopelijk kunnen we zo met meer vrouwen strijden voor winst.”

Ceylin del Carmen Alvarado houdt zich vooraf echter meer op de vlakte. “Ik kijk er gewoon enorm naar uit. Ik hoop op een mooie strijd. Het zand en in het zand de bochten wordt denk ik het lastigste vandaag. Het is altijd tricky.”

Van Empel voelt zich beter

Waar Van Empel in Namen nog moest passen, is de wereldkampioene er vandaag gewoon weer bij. “Ik voel mij veel beter dan vorige week. Nog niet helemaal 100%, maar ik ben wel klaar voor de strijd. Ik heb afgelopen week wel mijn dingen kunnen, alleen mijn schema een klein beetje aan moeten passen.

“Ik hou eigenlijk wel van zandraces. Ik denk dat het belangrijk is om gewoo rustig te blijven en gefocust te blijven in de zandstroken. Het is zaak om goed te blijven kijken. Ik begin het in het zand steeds leuker te vinden. Ook de wind is vandaag erg sterk dus dat kan cruciaal zijn.”