Topfavoriet Tadej Pogacar: “De Amstel Gold Race heeft zijn eigen charme”

Tadej Pogacar is vandaag de te kloppen man in de Amstel Gold Race. De tweevoudige Tourwinnaar reed de klassieker in Zuid-Limburg nog maar één keer eerder (in 2019) en wist de finish destijds niet te halen, maar is wel zeer te spreken over de koers. “Het heeft zijn eigen charme, het is een prachtige wedstrijd”, zei hij voor de start tegen Cycling Pro Net.

“Ik hou van de Ardennen”, begon Pogacar zijn verhaal. “De laatste jaren heb ik de Amstel niet gedaan, maar het is mooi om deze koers weer op te nemen in mijn programma. (…) Het is een heel technische en hectische koers. Links, rechts, op en neer, heel snel en met korte klimmen. Maar ik denk dat we een goed team hebben om voorin te blijven en te vechten voor de posities.”

Wat zijn de sleutelmomenten van de wedstrijd? “De laatste beklimmingen”, lachte Pogacar. “Ik ken ze, maar ik ga ze niet proberen uit te spreken. Mijn uitspraak van de beklimmingen is niet heel goed, dus het is maar beter als ik niks zeg.”

Twee weken terug won Pogacar de Ronde van Vlaanderen, maar volgens de UAE Emirates-kopman is die koers niet te vergelijken met de Amstel Gold Race. “De koers in het algemeen is totaal anders dan een kasseiklassieker, maar het is ook anders dan Luik-Bastenaken-Luik. Het heeft zijn eigen charme, het is een prachtige wedstrijd”, aldus Pogacar, die eerder deze week ook al uitgebreid sprak met WielerFlits.

