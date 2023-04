Topfavoriet Tadej Pogacar geeft na val op in Luik-Bastenaken-Luik

Breaking

De 109e editie van Luik-Bastenaken-Luik zal niet uitdraaien op een duel tussen Tadej Pogačar en Remco Evenepoel. De Sloveen kwam onderweg namelijk hard ten val en moest opgeven. Volgens UAE Emirates is Pogačar met een polsblessure afgevoerd naar het ziekenhuis.

De Sloveen kwam met nog goed 170 kilometer te gaan zwaar ten val, waardoor er ook verschillende breukjes ontstonden in het peloton. UAE Emirates, de ploeg van Pogačar, hoopte zijn kopman nog terug in koers te brengen. Al snel bleek echter dat de grote favoriet te gehavend was om zijn weg te vervolgen.

De renner kwam ten val in een afdaling waar markeringen waren aangebracht om putten aan te duiden. Volgens Axel Merckx, verslaggever op de motor, kreeg Mikkel Honoré twee lekke banden en nam hij Pogačar mee in zijn val.

Unfortunately @TamauPogi was involved in a crash and forced to abandon #LBL23 with a wrist injury. He is on the way to hospital where he will undergo scans. Further updates to come… #WeAreUAE — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) April 23, 2023

De opgave van Pogačar is een flinke streep door de sportieve rekening. De organisatie van Luik-Bastenaken-Luik hoopte namelijk op een duel tussen de Sloveen en titelverdediger en wereldkampioen Remco Evenepoel. De langverwachte clash zal er nu echter niet komen.

Geen trilogie

Pogačar won dit voorjaar maar liefst twaalf wedstrijden en was de beste in onder meer Parijs-Nice, de Ronde van Vlaanderen, Amstel Gold Race en de Waalse Pijl. De tweevoudige Tourwinnaar had vandaag de kans om een bijzondere hattrick te voltooien, met winst in de drie heuvelklassiekers, maar een val gooit dus roet in het eten.

